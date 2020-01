Panamá y su próximo reto para ir al Mundial Sub 17

Cumplido el primer objetivo, que era avanzar a la segunda ronda del Premundial Sub 17 de fútbol, la selección de Panamá ahora está enfocada en su próximo reto que será superar a Trinidad y Tobago, en el partido más importante del torneo.Un triunfo de 2-0 sobre Barbados, la noche del miércoles, le despejó el camino a la selección istmeña hacia los cuartos de final, teniendo como figura sobresaliente a Ervin Zorrilla, autor de los dos goles. Ahora, panameños y caribeños se enfrentarán este sábado, 13 de abril, a partir de las 8:00 p.m., en la ronda de cuartos de final de la eliminatoria de la Concacaf, en un juego que da el pase para la Copa del Mundo de la categoría, que se desarrollará a finales de año en Emiratos Árabes Unidos.Panamá, en su condición de país anfitrión, tratará de hacer valer su condición de local con el apoyo de la afición que asista al estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera, que tiene una capacidad habilitada para cerca de 2 mil aficionados.Después de un dudoso debut el sábado 6 de abril frente a Jamaica (1-1), el conjunto nacional mostró en el juego del miércoles frente a Barbados (2-0) un buen nivel y se espera que lo mejore más para el juego que viene, que es el llamado “partido de verdad”.El onceno Sub 17, dirigido por Jorge Dely Valdés, ya cumplió una parte de la meta que era superar la fase de grupos; ahora está el compromiso de entrar a semifinales para conseguir uno de los cupos para el Mundial.Panamá tuvo su primera experiencia mundialista en 2011 cuando participó en la cita de México y ahora sigue en camino de volver a repetir una proeza de este nivel. El cuerpo técnico istmeño está complacido con la mejoría que tuvo el equipo en el terreno, siendo un claro dominador del juego frente a Barbados.Pero el duelo ante Trinidad y Tobago no será fácil, ya que es un equipo que ha demostrando nivel competitivo en el certamen. Le ganó a Costa Rica 2-0 en la primera fase, lo que le permitió avanzar como el segundo mejor equipo del grupo B. Panamá saldrá a tener la posesión del balón, tal como lo hizo el miércoles, para imponer su estilo de juego ofensivo en busca anhelada victoria y el pase al Mundial.