Anulan elecciones de gremio de periodistas

IRREGULARIDADES. El Ministerio de Trabajo declaró la nulidad de las elecciones de la junta directiva del Sindicato de Periodistas de Panamá, en las que había resultado reelecto Jaime Beitía como secretario general.Las causas de la anulación del proceso radican, entre otros aspectos, en el hecho de que varios integrantes de la nómina ganadora no eran miembros activos del gremio y, además, votaron personas que no estaban habilitadas para hacerlo. Asimismo, el sindicato no ha presentado su informe financiero.Las elecciones del Sindicato de Periodistas se hicieron el pasado 10 de octubre y, luego de la anulación por parte del ministerio, deberán realizarse nuevamente antes del próximo 15 abril.