Anuncian cambios en la Asamblea

PERMANENCIA. Más de 300 funcionarios de la Asamblea Nacional que laboraban bajo contrato, fueron declarados empleados permanentes, según informó el presidente de la institución, Jerry Wilson Navarro.Aunque la oposición criticó esta decisión pues "significa un aumento indiscriminado de la planilla", Wilson negó que se utilicen recursos adicionales y precisó que "solo incorporamos a personas que tenían más de 15 años en la Asamblea.

Los puestos ya estaban, solo lo volvimos transparente".Dijo que se tomó los últimos tres meses para estudiar cada caso, y que no tiene dudas de que la decisión "es la adecuada (...) además realizamos un ajuste salarial de entre 100 y 200 dólares para 400 funcionarios que ganaban menos de 350 dólares mensuales".

Es que en la Asamblea los que estaban bajo el régimen de contrato vivían en un limbo. No sabían hasta cuándo laborarían, no eran sujetos a descuentos y por eso no tenían beneficios sociales.