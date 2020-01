Astronauta refuerza su fe en Dios

FRANCO ROJAS frojas@prensa.comSus cinco viajes al espacio y su permanencia por seis meses en la estación espacial MIR le han permitido a la astronauta estadounidense Shannon Lucid reconfirmar un hecho histórico que sigue vigente desde hace ya 2003 años a la fecha, y que ha pasado a convertirse en un axioma para la humanidad: la existencia misma de Dios. Con sus ojos celestes, grandes y profundos, como los astros que ha visto de cerca, Shannon Lucid, una bioquímica de profesión, proyecta una sombra enorme de humildad y serenidad al hablar de sus experiencias espaciales con La Prensa y de lo que ha sido su vida dedicada por completo a la investigación científica.

La inmensidad flotante e infinita del espacio, la armonía de movimiento y colores entre los astros y planetas, la matemática exacta de sus órbitas y las explosiones constantes y salvajes de la materia no son más que la expresión de Dios y de su amor absoluto por el hombre, explicó la astronauta estadounidense.

"Los viajes al espacio han reforzado mi creencia en Dios, me han hecho ser una mejor madre, un mejor ser humano... una persona más sensible, mucho más humilde", remarcó Shannon Lucid al rechazar que una pregunta de tipo religioso para ella fuese tonta, más aún si se trataba de una astronauta bioquímica.

Esa fe en Dios y su doctrina ha llevado a Shannon Lucid no solo a descubrir nuevas y mejores tecnologías para el desarrollo de la humanidad en el campo de la ciencia médica, sino también en favor de la niñez pobre e indígena de Panamá. Llegó a este país hace unos días para inaugurar, en Santiago de Veraguas, una clínica de investigación sobre nutrición.

Shannon Lucid forma parte del equipo de científicos estadounidenses que ha reunido el médico oncólogo e investigador panameño Adán Ríos, quien ha recibido en Estados Unidos varios premios mundiales por sus logros en la investigación contra el cáncer y el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA).

Los viajes al espacio le han permitido a la humanidad dar gigantescos pasos en cortos años en favor de la ciencia médica, de las telecomunicaciones y la informática, entre otras ramas del conocimiento humano. La falta de gravedad ha producido mejores microchips para las computadoras, cristales perfectos respecto a la simetría de sus lados y metales más duros y resistentes al calor, lo que puede augurar el desarrollo espectacular de la aeronáutica en los próximos 10 años.

Algunas de las enfermedades "exóticas", como la encefalopatía espongiforme bovina, conocida como las "vacas locas", que causó millonarias pérdidas en Europa, han sido relacionadas con el espacio por algunos científicos. Investigan un "prion", es decir, una molécula que pudo haber llegado a la Tierra dentro de un meteorito y que es capaz de resistir más de 600 grados centígrados de calor. Esa molécula, que se asocia fácilmente con algunos tipos de bacterias, pudo haber sido la causante de la enfermedad que afectó el ganado bovino de ese continente hace algunos años.

Shannon Lucid, quien trabaja para la NASA, fue a Santiago de Veraguas a inaugurar, con Adán Ríos, una clínica de investigación científica sobre nutrición en el Hospital Luis Chicho Fábrega, que está afiliada a los programas de nutrición del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, Nutre Hogar, el Centro Regional Universitario de Veraguas y otras organizaciones ligadas con el campo de la salud.

Dicha clínica contará con el apoyo del Center For Nutrition Research de The Texas Children Hospital con base en Houston, en el Texas Medical Center, afiliado también a los programas de The George Washington University.

Adán Ríos, la astronauta Shannon Lucid, el doctor Steve Abrams, profesor de pediatría, y un equipo de enfermeras especializadas en nutrición del Hospital de Niños en Texas fueron recibidos en Panamá por el ministro consejero de la embajada de Estados Unidos, Christopher McMullen, y la coordinadora de proyectos sociales de la legación diplomática, Darcy Compton, a quienes ilustraron sobre su misión y retos en la comarca indígena Ngobe Buglé y en el Hospital Chicho Fábrega.

El trabajo que llevan a cabo en Panamá el equipo de científicos encabezados por Adán Ríos forma parte integral del acuerdo que creó la Unidad Geográfica para Estudios de Medicina Tropical para Panamá, Centroamérica y el Caribe "Presidenta Mireya Moscoso".

Uno de los acápites de ese acuerdo era la determinación de las partes firmantes de dar prioridad a la atención de las poblaciones ubicadas dentro de la comarca Ngobe Buglé.