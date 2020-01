Basta de maniobras y mentiras

Mentira alevosa. Siglo XXI publicó, el 22 de septiembre de 2003, la entrevista concedida por Candanedo, quien, en honor a la verdad, no utilizó la palabra 'indicios'; usó términos peores y mucho más preocupantes: 'es inusual, no es normal, no es ordinario que se haga este giro de movimiento constante... se crean banderas rojas de alarma o de alerta de que algo anormal existe en esa actividad...'. Es más: tales declaraciones fueron grabadas debidamente, y están a la disposición de cualquier entidad, persona jurídica o individual que desee escucharlas.

Para acentuar su cuestionable actitud, Sossa hizo circular un boletín que pretende desmentir las publicaciones del diario La Prensa de Panamá sobre 392 cuentas bancarias que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del país canalero reportó como sospechosas de lavado de dinero y que fueron remitidas a la PGN panameña, 'entre las cuales habría 14 cuentas por 50 millones de dólares relacionadas a un supuesto delito de corrupción, donde se involucra al actual presidente de Guatemala, Alfonso Portillo' (sic).

La directora de la UAF, Dalys Terán, negó haber proporcionado 'detalle alguno de los casos remitidos a la Procuraduría... y mucho menos ha mencionado que entre ellos se encontraban cuentas de los ex presidentes mencionados ni de sus colaboradores'.

Estamos, evidentemente, frente a un caso clásico de los funcionarios en el que se aferran a juegos de palabras para confundir a la opinión pública.

Y es que Terán, en efecto, dice que no mencionó 'detalles', pero nunca negó ni ha negado que existan las cuentas sospechosas, tanto es así, que admite que fueron 'remitidos a la Procuraduría'.

Lo que procede, entonces, es que el presidente Oscar Berger asuma un rol más proactivo para llegar al fondo de este asunto. Ya que la UAF envió la denuncia, es pertinente que dicha información se agregue a las 32 diligencias solicitadas en su oportunidad por la fiscal guatemalteca Tatiana Morales ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá, pesquisa que está casi por concluir.

Es más, el mandatario debería, hoy mismo, ordenarle al comisionado Presidencial para la Transparencia, Carlos Vielmann, que viaje hacia el vecino país para pedirle a la presidenta, Mireya Moscoso, que le facilite la información obtenida, porque la UAF depende directamente de la Presidencia de Panamá.

Las autoridades locales no pueden seguir a la expectativa en este escándalo. Sobre todo, porque Sossa, en su afán de protagonismo, le entregó a De León Argueta una 'certificación' del estado en que se encuentran las 32 diligencias aludidas.

Esto hace recordar que en varias ocasiones se ha informado que el conducto legal para hacer llegar ese tipo de documentos, es la vía diplomática. Entonces, surge la duda razonable acerca de la presunta ilegalidad que habría cometido Sossa al hacer entrega de informes para los cuales no está facultado.

Así que Berger debe actuar sobre la marcha, sin dilaciones y buscando los conductos legales para obtener la información por su cuenta. No es posible creer que el defensor de oficio de De León Argueta pueda actuar de buena fe, luego de presenciar shows como el de ayer.

Ya basta de mentiras, maniobras, medias verdades y tortuguismo para encubrir a los responsables de la Conexión Panamá. Presidente Berger: usted tiene la palabra.