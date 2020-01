Brunch dominical

* Parece que los negocios inmobiliarios de Antonio Domínguez están mejorando, porque, a pesar del escándalo de Isla Margarita -en el que Domínguez terminó sindicado junto a otras personas, por supuestas irregularidades en el traspaso de fincas de un consorcio chino-, ahora la empresa denominada Abastecedora Universal, S.A., en la que Domínguez figura como representante legal y presidente, adquirió el pliego de cargos de la próxima venta pública de la casa de Punta Mala. Abastecedora Universal, S.A., es una sociedad inscrita en 1959 y, según su ficha en el Registro Público, carece de agente residente, lo que a todas luces es ilegal. Domínguez ha reconocido públicamente que su intención es adquirir la tristemente célebre casona para regalársela a la no menos célebre inquilina. Pero Domínguez no pretende poner toda la plata de su bolsillo, sino recoger el dinero entre más de medio centenar de arnulfistas.

Pero no hay que ser miembro honorario de la colonia china para estar interesado en la compra de la casa. Otro que ya se hizo de una copia del pliego de cargos es Ubaldo Davis, quien afirma que también hará una "vaca" para comprar el bunker playero, pero para hacer cualquier cosa con él, menos dárselo a la presidenta. Davis anunció que esta compra la hará con el dinero que recoja de aportes del pueblo panameño, pero, si no gana la licitación, donará los fondos a alguna fundación benéfica. Pues mejor que vaya pensando bien cómo es que va a usar ese remanente, ya que si después de lo de la portada del primer ejemplar de La Cáscara News, el Seguro Social le ha mandado dos veces a sus inspectores, ahora -con billete de por medio-, Davis podría hacer las delicias de cualquier persona vengativa con algo de poder. Ojo, Ubaldo, que a lo mejor Lao no está tan salao, y se gana la licitación.

* Hay un concurso paralelo al de las misses, pero este es algo así como el "mister tiro loco". La otra noche, hasta el automóvil del propio administrador del Canal fue blanco de uno de estos duelos, que al mejor estilo del Chicago de los años 20, le pueden sorprender a usted en cualquier lugar, incluso como el área de la Presidencia de la República, donde precisamente le tocó el turno a Alemán Zubieta. Y el que cree que la policía está para protegerlo a uno, mejor que se compre su chaleco, pues mientras un agente boleteaba a un conductor en el área de Perejil, se formó tremendo tiroteo. Al percatarse de esto, el conductor boleteado le preguntó al impertérrito policía si no pensaba hacer nada al respecto. Y éste le contestó que nada de eso, que él estaba ahí para poner boletas. Y eso fue lo que hizo.

* Si hay algo que ha quedado claro en la carrera por la candidatura presidencial arnulfista, es que Víctor Juliao no es el ungido de la reina de Punta Mala. Esta semana, tras las denuncias de presiones e intimidaciones a los convencionales arnulfistas que todavía no han apoyado abiertamente -con su firma- cierta precandidatura, salió ya saben quien deplorando esas declaraciones y preguntándose por qué el quejoso ex ministro no había convocado a una reunión del directorio de ese partido, para presentar ahí su preocupación, pues los trapos sucios debían lavarse en casa. Entonces se convocó a toda prisa a una reunión. Lo cómico de todo esto y para sorpresa de Juliao, es que la presidenta se fue del país antes de que se celebrara la reunión, prefiriendo viajar -con varios días de anticipación- a la toma de posesión de Néstor Kirchner en Argentina. ¡Que no se diga que la presidenta es una persona que no cree en el turismo!