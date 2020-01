Cabildeo de TLC con Estados Unidos cuesta millones

La respuesta es que entre abril de 2003 y ahora -un periodo de 18 meses- Panamá ha comprometido millón y medio de dólares en contratos con asesores y cabilderos en Washington, para gestionar el TLC (dentro de un costo total de más de 7 millones para negociar el acuerdo).

Todos son contratos firmados por el gobierno de Mireya Moscoso, lo que deja abierta la posibilidad de que el gobierno de Martín Torrijos los cancele.

Los principales cabilderos, por ejemplo, han sido de la firma Johnson, Madigan, Peck, Boland, Dover, and Stewart, contratados por el gobierno anterior a una tasa de 44 mil dólares al mes para el propósito específico de cabildeo. Pero el nuevo embajador panameño en Washington, Federico Humbert Arias, fue enfático en afirmar el lunes que "el contrato panameño con Madigan se termina cuando se cierren las negociaciones -que se le renueve luego, es otra cosa-".

Humbert también insistió en que lo que la firma de Johnson and Madigan ha hecho después del primero de septiembre es "apoyo administrativo", no "cabildeo".

"No hay nada que cabildear todavía", declaró Humbert a La Prensa.

Llámese "cabildeo", "asesoría", "apoyo administrativo" u otra cosa, documentos estadounidenses revelan que Panamá, bajo el gobierno anterior, firmó compromisos por unos 80 mil dólares mensuales en Washington y ha desembolsado al menos un millón de dólares.

Las cifras no son exactas por dos razones. Uno, hay vacíos en los documentos (obtenidos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que monitorea las actividades de "agentes de gobiernos extranjeros"). Dos, algunas firmas asesoran a Panamá sobre una variedad de temas, por lo que es imposible precisar cuánto se les está pagando para asesorar el TLC específicamente.

El bufete Arnold and Porter, por ejemplo, cobró 600 mil dólares en 2003 para asesorar el TLC y otros temas bilaterales. Los documentos no desglosan qué porción de sus honorarios corresponde al TLC.

Por otro lado, los documentos muestran que Panamá no le pagó nada a Johnson and Madigan en los meses de julio, agosto y septiembre de este año. Aparte de ese vacío, la firma ha estado cobrando 44 mil dólares todos los meses.

Aunque Humbert dice que lo que Johnson and Madigan ha venido haciendo desde septiembre no es "cabildeo", los documentos muestran que ellos organizaron una reunión con el senador John Mc Cain el pasado 16 de octubre para hablar del TLC panameño.

Por otro lado, los documentos también revelan detalles que hasta ahora no habían salido a la luz pública. El 6 de mayo de este año, el entonces ministro de Comercio, Joaquín Jácome, firmó un contrato "de asesoría especializada para el PAFTA" con Sandler, Travis and Rosenberg. Es un contrato por 25 mil dólares al mes y como el cliente aparece el "Consejo Económico Nacional".

Hay otro contrato de 7 mil 500 dólares mensuales con el bufete Hogan and Hartson. Este bufete informó al gobierno estadounidense que tenía como cliente al Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, con contrato para asesorar las negociaciones "sobre temas relacionados a la agricultura" y que el contrato comenzó a regir el 19 de abril de este año.

Un estimado conservador permitiría calcular 80 mil dólares por 18 meses, lo cual suma casi millón y medio de dólares, aunque los indicios son que no toda esa cantidad ha sido desembolsada. En septiembre, La Prensa reportó que funcionarios del gobierno de Torrijos habían expresado "preocupación" por la deuda de 1.4 millón que el gobierno anterior había dejado con respecto a firmas extranjeras contratadas para asesorar el TLC, porque el gobierno de Moscoso no dejó reservas para este gasto. Además, informó La Prensa, "los asesores para el tema agrícola no han tenido buena aceptación por parte de los productores nacionales".

Ante eso, quedará para debate público si este gasto en asesores y cabilderos ha sido una buena inversión, sobretodo porque la etapa por delante podría ser difícil. Cualquier TLC que Panamá firme con Estados Unidos tendrá que ser aprobado por ambas cámaras del Congreso, en un marco donde el tiempo es corto y el clima político no muy favorable. Por más que Panamá encare menos dificultades que Centroamérica, bien podrá ser que todos esos asesores y cabilderos ofrezcan una ayuda indispensable.