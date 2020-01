Chilena: el gol de los elegidos

FÚTBOL. TEJADA QUEDA EN LA MEMORIA DE LOS FANÁTICOS.

Hacerla implica una mezcla de técnica, arrojo, ritmo, acrobacia y destreza; al menos eso dicen los expertos. Pese a que su autoría data de los años treinta, el Rey Pelé la inmortalizó, entre muchos otros que la emularon décadas después: el mexicano Hugo Sánchez, el brasileño Rivaldo y, no tan lejos, el panameño Julio Dely Valdés, jugando para el Málaga.

Se trata de la "chilena", ese remate del balón, un recurso espontáneo de los goleadores, que consiste en golpearlo con los pies, mientras el cuerpo está suspendido en el aire de espaldas al marco contrario, en posición horizontal.

Es catalogada como una de las jugadas más difíciles y ayer, en el estadio Rommel Fernández, resultó espectacular. Faltaban 20 minutos para que el encuentro terminara y los gritos de la ‘Marea Roja’ ya no retumbaban en el estadio. El partido estaba 1-0 a favor de México.

Cuando Luis El Matador Tejada elevó el balón nadie imaginó lo que haría. En cuestión de segundos la bola entró en la portería contraria y a partir de allí la ‘Marea Roja’ se desbordó. Incluso Tejada se sorprendió. Él soñaba con hacerle un gol a México, pero nunca de esa manera: "el gol lo voy a recordar por toda mi vida", admitió.

¿Quién inventó la jugada?

Existen varias versiones. El escritor Eduardo Galeano en su libro El fútbol a sol y sombra escribió: "Ramón Unzaga inventó la jugada, en la cancha del puerto chileno de Talcahuano: con el cuerpo en el aire, de espaldas al suelo, las piernas disparaban la pelota hacia atrás, en un repentino vaivén de hojas de tijera".

Dice Galeano, que esta acrobacia se llamó "la chilena" unos años después, en 1927, cuando el club Colo Colo viajó a Europa y el delantero David Arellano la exhibió en los estadios de España. Los periodistas españoles celebraron el esplendor de la desconocida cabriola, y la bautizaron así porque de Chile había venido.

Otra versión atribuye el gol de chilena al brasileño Leonidas da Silva, quien brillara en los mundiales de 1934 y 1938, y que murió el 24 de enero del 2004. Pero el nombre varía conforme al país: en Perú le dicen chalaca, en Brasil se conoce esta jugada como 'bicicleta', en Ecuador prefieren el nombre de 'tijera', en Portugal, "pontapé de bicicleta".

MALOS RECUERDOS

El gol de ayer en el Rommel pudo haberle traído recuerdos ingratos al técnico argentino Ricardo Lavolpe. De acuerdo con el profesor Carlos Ovando, durante la época como portero del hoy técnico mexicano, Lavolpe recibió dos goles de esa misma factura -en una misma temporada- de parte de su archirrival Hugo Sánchez, quien era jugador del Atlante.

Recuerda Ovando (residía por ese entonces en México) que en una ocasión Lavolpe criticó a Sánchez por este tipo de acrobacias -que más adelante hizo populares en su época gloriosa con el Real Madrid-, porque a su juicio eran un mal ejemplo para los niños que, al querer imitarlo, podían lesionarse. El de ayer fue un gol para la historia. Tejada había sido convocado de urgencia por el técnico de Panamá, José Cheché Hernández, después de la sequía de goles que sufrió el equipo panameño en el encuentro realizado el sábado 26 de marzo ante Costa Rica en el estadio Ricardo Saprissa.

"Me voy contento para Colombia porque le cumplí a una fanaticada que me pidió. Siempre esperé que me convocaran para este partido, quería estar en la selección", relató Tejada.

Un gol que duele\

La cadena Televisa de México catalogó el gol del panameño como el mejor de los 10 que le hayan anotado a los aztecas en partidos de eliminatoria y en mundiales; mientras que la cadena norteamericana CNN lo catalogó como la jugada del día. Para México fue una sorpresa desagradable, para Panamá una pirueta de gloria.Tejada ingresó a los 55 minutos ante el pedido del público para reemplazar a Roberto Brown. Estuvo 19 minutos en el terreno hasta que se inventó el gol.La jugada vino tras un saque de banda, recibió un pase por arriba de Ricardo Phillips, paró el balón de pecho, lo tocó dos veces con una misma pierna sin dejarlo caer al suelo y por último la empalmó de espaldas al marco de Osvaldo Sánchez, de pierna derecha, ante el desconcierto de los defensas mexicanos, que no lo encimaron pensando en que se iba a dar vuelta.Nunca se imaginaron que en Panamá también se podía hacer magia con la número cinco.