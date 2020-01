Coiba espera por la ciencia

Eva Aguilar eaguilar@prensa.com Una historia llena de desencuentros ha sido la relación entre Panamá y España en el intento por establecer un compromiso legal que, finalmente, convierta en una estación biológica permanente las instalaciones que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) mantienen en el extremo norte de la isla de Coiba.

Los primeros acuerdos entre España y Panamá en materia de cooperación científica datan de 1992.

Un vez concluyeron los estudios realizados por científicos españoles y panameños entre 1993 y 1996, como parte del convenio de investigación sobre la flora y fauna del parque firmado por el INRENARE (hoy ANAM), la Universidad de Panamá y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, no es mucho lo que se ha hecho en la isla en materia de investigación. Las buenas intenciones de quienes intentaban gestionar la reactivación de las actividades científicas en la isla daban al traste con el poco interés que los gobiernos manifestaban.

A mediados de 1999, se puso en marcha Araucaria -programa global español cuyo objetivo es impulsar proyectos de desarrollo sostenible y conservación en lugares emblemáticos de Iberoamérica- pero este solo llegó a las áreas de amortiguamiento (costas de Veraguas). Araucaria no fue suficiente para poner en marcha otra vez la estación biológica.

Así las cosas, un acuerdo firmado entre el CSIC y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) parece destinado a ser el vehículo que volverá e encontrar a las partes, cuando miembros de ambas entidades se encuentren en febrero en Panamá.

La agenda que seguirán los representantes de ambos centros está en proceso de preparación. España está más dispuesta que nunca a invertir dinero en la investigación del bosque tropical, y Panamá empieza a darse cuenta de que necesita el apoyo de expertos para llevar a cabo proyectos científicos.

Voluntades De lograr el acuerdo para reactivar la estación biológica de Coiba, la función del CSIC será crear o mejorar la infraestructura para ponerla a disposición de la comunidad científica. Para Matilde Sánchez Ayuso, subdirectora general de relaciones internacionales del CSIC y quien también viajará a Panamá en febrero, que esto ocurra dependerá principalmente del interés que manifiesten las autoridades panameñas.

"Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que representa gestionar tan a distancia una estación biológica, poner nuestro conocimiento en el tema de gestión de recursos y tener expertos”, dice Sánchez Ayuso. “Pero necesitamos que haya un acuerdo por el cual el Gobierno de Panamá diga que quiere que lo hagamos. Al fin y al cabo, la isla y la estación son panameñas”.

Pero también hay condiciones.

“Si Coiba se convierte en una isla turística, no tiene mucho sentido tener allí una estación biológica. Si se mantiene como una isla virgen, aunque haya un desarrollo turístico controlado, entonces sí nos interesa. Nuestro interés viene del hecho de que la biodiversidad está protegida; si no existe una garantía de mantenimiento de esa biodiversidad, no es especialmente interesante”.

En eso Panamá parece estar de acuerdo. Según Ricardo Rivera, encargado del departamento de Patrimonio Natural de la ANAM, en estos momentos se trabaja en actualizar los planes de manejo del Parque Nacional de Coiba, que fueron establecidos por primera vez en 1997. Rivera asegura que la institución respalda todas las actividades de investigación en las áreas protegidas, propuestas por panameños o extranjeros, siempre que sean compatibles con los objetivos de conservación de la isla, lo cual se aplicaría también a las actividades turísticas.

“Si SENACYT está promoviendo la investigación en Coiba, ANAM la va a apoyar”, dice el funcionario.

¿Será cierto que finalmente las voluntades convergen en un mismo camino? Eso se sabrá con el tiempo, pero por el momento una cosa parece estar clara.

“Coiba puede ser un éxito científico internacional, solo faltan voluntades y las voluntades políticas son las más complejas”, dice Santiago Castroviejo, investigador del CSIC y una de las personas que representará a la institución en Panamá. Y con él coincide Cecilia Guerra, gerente de investigaciones científicas de SENACYT.

"Para Coiba vislumbro grandes y buenas cosas. Estamos en un momento especial para invertir en la investigación y colocar a Panamá en la cima.