Comentan artículo sobre publicidad engañosa

9 DE JUNIO.El domingo 1 de junio pasado, el Dr. Xavier Sáez Llorens publicó un artículo en La Prensa titulado “Publicidad Engañosa en Salud”, en el cual mezcla dos temas que no tienen relación entre sí, como son las supersticiones (magia, hechicería, etc.) y las curas naturales.Resulta igualmente lamentable que el Dr. Sáez emita pronunciamientos superficiales contra diversos productos medicinales naturales, sustentados únicamente en un enlace al sitio de Medline Plus en internet, sitio que contiene información parcial e incompleta sobre el tema al que alude, y al que no veo por qué nadie tiene que considerar como una fuente “incuestionable” de verdad.El Dr. Sáez soslaya además el hecho de que muchos de los “remedios” que nos ofrece la medicina convencional (la que incluye a multinacionales farmacéuticas como Pfizer y Merck, hospitales, intermediarios y escuelas médicas) son una de las principales causas de muerte en la actualidad.Un ejemplo reciente es el del “dietilene glycol” en Panamá. Otras fallas incluyen medicamentos que conllevan graves efectos secundarios (entre ellos los “reductores” de colesterol, como son las estatinas); cirugías no solo innecesarias sino mal ejecutadas; la cuasi-barbárica “quimioterapia” (derivada nada más y nada menos que del uso de gases tóxicos en el ámbito militar); la implantación de calzas dentales hechas de aleaciones con mercurio (uno de los elementos más tóxicos existentes); las “vacunas” mezcladas con químicos peligrosos y que causan autismo y otros problemas; la destructiva y cancerígena “radioterapia”, y muchas otras “curas convencionales” más que, no obstante su ineficacia o abierta toxicidad, sí son un negocio multi-millonario para corporaciones farmacéuticas, sus intermediarios, los hospitales y algunos médicos.Contrariamente a lo que señala el Dr. Sáez, la efectividad de diversas hierbas y otras curas naturales está comprobada no solo por muchos testimonios sino también por algunos (escasos) estudios clínicos.Dichos estudios son escasos porque realizarlos costaría millones de dólares, dinero que las grandes corporaciones farmacéuticas no estarían dispuestas a invertir, puesto que jamás podrían obtener una “patente” que les permitiese explotar comercialmente dichos productos, ¡precisamente porque son productos naturales!Por el contrario, es de esperarse que estas corporaciones intentarán desprestigiar (como en efecto han hecho de manera sistemática) el efecto benéfico de muchas curas naturales, o que intentarán suprimir (con la ayuda de agencias cuasi-criminales como el “FDA” de Estados Unidos) el acceso a los mismos, para de esta manera eliminar la “competencia” y mantener a la población consumiendo medicamentos químicos, sobre los que sí tienen patentes y que les rinden millones de dólares por año.Invito al lector a reflexionar sobre estas verdades y a no permitir que las grandes transnacionales farmacéuticas (ni sus aliados locales) causen más muertes y calamidades al pueblo y que además, sobre la base de argumentos demagógicos y superficiales, pretendan obstruir el acceso del pueblo a las curas naturales.

Roberto N. Méndez