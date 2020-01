Comprometedores diálogos de Kissinger

NUEVA YORK, EU (TNYTS).- El presidente estadounidense Richard Nixon homenajeó al general Franco y el general Franco homenajeó al presidente Nixon durante la visita oficial de éste a Madrid en octubre de 1969. Pero Nixon y su brazo derecho, Henry Kissinger, no eran tan respetuosos con el general durante los preparativos de la reunión.

"¿Por qué hemos concertado una reunión independiente con Bravo (el ministro de Asuntos Exteriores español López Bravo)? El presidente protestará a gritos", preguntó un alto funcionario de la Casa Blanca el 19 de septiembre en una conversación con Kissinger.

Kissinger respondió: "They say Franco is gaga (dicen que Franco está chocho)". "No creen que puede aguantar una reunión de una hora. (...)". Es un fragmento de una de los miles de conversaciones telefónicas que Henar Insigne mantuvo en los años 60, desclasificadas la semana pasada. Desde comentarios sobre la masacre de My Lai en Vietnam a bromas sobre la novia "playboy" de Kissinger, las transcripciones forman una ventanilla hacia la vida secreta del maquiavélico secretario de Estado.

Pero son las conversaciones sobre otro dictador de habla hispana ya menos "gaga" de lo que unos pensaban las que pueden complicarle la vida a Kissinger tras la decisión de levantar la inmunidad a Augusto Pinochet y procesarle por la tortura y asesinato de miles de disidentes chilenos tras el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. Cinco días después, Kissinger y Nixon hablan por teléfono del golpe. Nixon, en pleno escándalo de "Watergate", dice preocupado: "No se ve nuestra mano en éste...". Kissinger responde: "No lo hicimos... Quiero decir que ayudamos...". Luego, Kissinger se lamenta de que "la prensa se rasga las vestiduras por la caída de un gobierno comunista", y Nixon responde: "No vamos a aceptar esta mierda de los progresistas". Peter Kornbluh, autor de "Pinochet: los archivos secretos" (editado por Crítica), encontró la conversación incriminatoria para Kissinger entre más de 20,000 páginas de documentos descalificados y afirma que constituye "un reconocimiento en sus propias palabras de que Estados Unidos creó el clima propicio al golpe".

Un año después del golpe de Pinochet, Kissinger dijo ante el Senado que "la intención de Estados Unidos no era desestabilizar o subvertir a Allende" y añade que "no sabíamos nada del golpe de 1973". Aunque muchos atribuyen a Henry Kissinger y a la CIA un papel en el golpe de Pinochet, cada prueba que se desclasifica resulta un revés para el octogenario ex asesor de Seguridad Nacional que hace frente a dos juicios por su papel en Chile. Kissinger manifestó la semana pasada que hacía falta ver todos los documentos y no solo la conversación encontrada por Kornbluh para entender lo que hizo.

Kissinger goza de la inmunidad bajo ley estadounidense si actuaba como miembro del gobierno. Este argumento, sin embargo, fue rechazado por los "law lords" británicos en el caso de Pinochet.

No se sabe si Kissinger planteó el problema de Allende en sus reuniones con Franco y sus ministros en Madrid días antes de las elecciones chilenas en 1970. Pero, según papeles desclasificados en 1998, Pinochet se preocupó en una reunión con Kissinger en Santiago en 1976 por lo que podía pasar tras la muerte del dictador español el año anterior: "Los españoles lograron parar al comunismo hace 40 años... Pero vuelve a aparecer ahora", dice. Kissinger responde: "Recibimos al rey español hace poco y discutimos esa misma cuestión".