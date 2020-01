Cuestionan viabilidad de contrato de la ARI

PETICIÓN. El procurador de la Administración, Óscar Ceville, pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare que no es "jurídicamente viable" el contrato suscrito el 8 de agosto de 2003 entre la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y la empresa Baac Resources Inc., para la realización de un proyecto turístico en el área de Sherman, provincia de Colón. La opinión del procurador Ceville surge como parte de una solicitud elevada ante la Corte Suprema de Justicia por la Contraloría General de la República, para que se pronuncie sobre la viabilidad o no del mencionado contrato. Las objeciones al documento fueron hechas por el ex contralor de la RepúblicaAlvin Weeden Gamboa. Mediante dicho contrato el Estado otorga en arrendamiento 108.97 hectáreas para el desarrollo de un complejo turístico.