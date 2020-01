Derecho a réplica a nota sobre conflicto en la playa

12 DE JUNIO.Solicito muy respetuosamente, el derecho a réplica que me cobija en virtud de la publicación aparecida en el diario La Prensa del día 7 de febrero de 2008, en la sección Nacionales bajo la responsabilidad de la periodista Edilsa González, denominada “Resurge conflicto en la playa Sea Cliff”.La mencionada noticia no se apega a la realidad, pues la misma fue elaborada elaonflicto en la playa Sea Cliff”borada sin haber escuchado mi versión respecto a lo que dijo la señora Zaira Rodríguez.En ella se asegura textualmente: “El conflicto por el uso de la servidumbre hacia la playa de Sea Cliff en Las Guías de Occidente de Antón, resurgió esta semana cuando los moradores del área se enfrentaron nuevamente al empresario Richard Crucet, quien insiste en impedir el libre paso hacia la playa (….)”. Al respecto quiero comentarle que, el sector denominado Sea Cliff pertenece a mi familia desde el año 1947, y desde su origen la constituye la finca madre número 4033-A, desde 1991 forma parte del patrimonio de la sociedad Crucet Development Group, S.A. El área que constituyen las calles de la urbanización Sea Cliff son parte integral de la finca 4033-A, las mismas no han sido traspasadas a la Nación, y son mantenidas por la sociedad propietaria de la citada finca, por tanto no constituyen servidumbres públicas. Es necesario destacar que en ningún momento he impedido el acceso a la playa, lo que trato de mantener es la seguridad al impedir el acceso a personas ajenas a nuestras propiedades, los visitantes, quienes arriban por la carretera Panamericana, pueden llegar a las playas nacionales, la cual erróneamente han denominado Sea Cliff, desde Santa Clara sin introducirse y atravesar las servidumbres de las fincas propiedad privada.Es cierto que coloqué un letrero a pocos metros de la carretera Panamericana dentro de la servidumbre privada de la finca 4033-A, el letrero no decía “que la servidumbre de entrada a la playa es privada”, lo que se hacía del conocimiento público era que se ingresaba a propiedad privada, que las servidumbres eran parte del resto libre de la finca.Hay que destacar que contrario a lo dicho en la noticia en ningún momento ataco a los residentes, turistas que ingresan a la playa, todo lo contrario, las agresiones verbales y físicas son cometidas en mi perjuicio y el de mi familia. Tampoco es cierto que les impido bajar a pescar, pues es de todos conocido que dentro de las propiedades ni en la playa se puede pescar. Quiero dejar claro que nunca existió una orden de captura en mi contra, menos emanada de la Corregiduría de Río Hato, para tal efecto mi abogado gestionó un hábeas corpus preventivo ante el Juzgado Municipal del Distrito de Antón, el cual emitió el Auto Penal No. 2 del 12 de febrero de 2008, que en sus antecedentes establece: “(…) Es vital señalar, que mediante llamada telefónica realizada por el secretario judicial del juzgado a la corregidora de Río Hato, se informó que no existió orden de detención alguna contra Richard Guim Crucet, y a la vez señaló que no existe proceso en su contra”.A raíz de querella presentada contra el alcalde de Antón, Roger Diver Ríos, en la Fiscalía Anticorrupción, ésta comisionó a la Fiscalía Primera del Circuito de Coclé para instruir las sumarias, la misma ordenó indagar al alcalde Ríos como infractor de las normas penales en la modalidad de “abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público”.

Richard Guim Crucet