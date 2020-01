Dulzura sin preocupación

Con el despertar del cuerpo, el día se ve lleno de posibilidades; pero si la dulzura de su café proviene de un edulcorante (o azúcar de dieta, como se le conoce), además es un día sin culpas, al menos en lo que a dietas se refiere.

Pero, ¿sabe qué es lo que está ingiriendo?

Actualmente hay cinco edulcorantes de origen químico aprobados por la FDA (la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU); cuatro de ellos están en el mercado.

A través del tiempo, la popularidad de uno y otro ha ido variando. Esto ha dependido de estudios que hablan de efectos secundarios y nocivos. Algunos han sido respaldados; otros no.

"Se han dado investigaciones, pero ninguna te da una conclusión exacta de que esto (refiriéndose a los edulcorantes) es lo que te provoca una serie de síntomas. Si fuera así, creo se hubiera quitado el producto del mercado... Hay gente que ha tomado toda una vida un edulcorante y no le ha pasado nada. ¿Cambiárselo por qué?", opina la nutricionista Fanny de Cardoze.

Por su lado, la nutricionista Gricelda Rengifo recalca que el público debe estar pendiente de lo que informe la FDA, el Consejo de Toxicología de EU y el Instituto Nacional del Cáncer de EU.

Estas entidades son las que hacen estudios científicos sobre el efecto de estas sustancias en el ser humano y tienen información actualizada.

Algunos se preguntarán qué hacer ante el dilema "consumo azúcar y me engordo versus tomo un edulcorante, me mantengo flaca, pero a largo plazo me sale alguna enfermedad". Allí está el dilema, ya que es cuestión de naturaleza desear alimentos dulces.

Ambas nutricionistas recomiendan la moderación tanto en el uso de los edulcorantes como del azúcar regular.

