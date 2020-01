Encuestas nunca subirán a Alemán, dice Moscoso

REDACCION DE LA PRENSA planas@prensa.com La presidenta de la República, Mireya Moscoso, no cambia en su parecer respecto a las encuestas de opinión. Quien en campaña acuñó la frase “encuestas de carne y hueso”, ahora como jefa del Ejecutivo apuesta a que esos estudios de opinión son manipulados con la finalidad de “enredar” a la población votante.

Moscoso reaccionó de esa manera a los resultados de la encuesta de LatiNetwork Dichter & Neira.

En esta ocasión la encuesta en vez de preguntar por cuál candidato votará le entregó —a aquellos entrevistados que dijeron que podrían votar el 2 de mayo de 2004— una urna para que escogieran el candidato y el partido de su preferencia (votación simulada). De los 1227 votos recibidos, el 49.2% correspondió a Martín Torrijos, el 31.9% a Guillermo Endara, el 8.3% a José Miguel Alemán y el 5.1% a Ricardo Martinelli. Hubo un 5.1% de votos en blanco y un 0.4% de votos nulos.

“¡No hombre! No voy a hablar de encuestas. Miren lo que me pasó a mí... cuando ustedes los periodistas hablan de ello, en 1994 yo no subía del 10% y en el 99 estuve detrás de Martín, nunca subí y estoy segura de que a José Miguel Alemán no lo van a subir, sino a Martín y Endara”, manifestó la presidenta.

A su juicio, las encuestas están manipuladas y quieren hacer ver que el oficialismo no tiene la menor posibilidad. Con ello, dijo, se pretende confundir. Moscoso, no obstante, aseguró confiar en la sabiduría del pueblo y que decidirá en las urnas.

Por su parte, la legisladora del Partido Popular, Teresita de Arias, expresó su satisfacción por los resultados de la encuesta, principalmente en el punto del aporte del 4.6% que su partido le brinda al candidato del PRD, Martín Torrijos.

Aquellas personas que desean apoyar la candidatura de Torrijos, dijo, pero no desean hacerlo a través de la papeleta del PRD por diversas razones, tienen la opción de refrendar esa figura con la papeleta de la estrella verde.

El dirigente del Partido Solidaridad (PS), Abraham Martínez, a su turno, consideró normal el 31.9% que aporta esta agrupación a la candidatura de Endara. Todos los que apoyen al ex presidente lo tendrán que hacer por la papeleta del PS porque por ahora es el único partido que lo respalda. Su alianza, dijo, es con la gente que desea un alto a la corrupción.

Por su lado, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, se mostró satisfecho con los resultados de la encuesta que reveló que el 44% de los entrevistados aprueba su gestión y el 39% la rechaza.

Tejada dijo que los resultados de la encuesta lo alientan a seguir trabajando por la ciudadanía, dado que más que representar o verlo como un problema, son un reto para continuar adelante con miras a ganarse la confianza y la credibilidad ciudadana.

Sostuvo que es natural que el 16.8% de los encuestados opine que desconoce el trabajo de la Defensoría, porque es una institución muy joven. “Hay un número importante de ciudadanos que todavía no conoce bien sus instituciones ni el papel que desarrollan”, anotó Tejada.