Endara denuncia 'campaña sucia'

Pérez Balladares entregó al citado diario un informe sobre el uso de su partida discrecional, que entre otras cosas reflejaba pagos a nombre de Marcela Endara, pero según el diario tenían como destinatario a su padre, el ex presidente Endara.

"Esto es la mayor calumnia que me han hecho", exclamó ayer Endara durante una conferencia de prensa.

Los pagos que recibía Marcela Endara eran de 500 dólares al principio, y al cabo de los meses, el ingreso aumentó a 800 dólares.

El ex presidente explicó ayer que el dinero que recibía su hija correspondía al salario de cuando ella laboró como su secretaria en la Oficina de Transición, creada para garantizar una gestión continua entre el presidente saliente y el entrante.

Agregó que si hubiera necesitado dinero del ex presidente Pérez Balladares "no tengo que recurrir a mi hija, no tengo que recurrir a esta porquería", sentenció en tono enérgico Endara, mientras agitaba con su mano un ejemplar del rotativo.

Durante la conferencia de prensa, en que también participaron miembros de su nómina presidencial por Solidaridad y candidatos a puestos de elección popular, el ex presidente aseguró que la intención de El Panamá América es "descalificarlo" como aspirante a la primera magistratura del Estado.

Aseguró que se trata de una "campaña sucia" del periódico y liberó de toda responsabilidad al ex presidente Pérez Balladares.

Octavio Amat, director de El Panamá América, rechazó que haya una intención de descalificar a Endara, a quien calificó como un buen candidato.

"Lo que hacemos es cumplir nuestro deber de publicar hechos que hacen noticia y las reacciones que frente a ellas puedan tener los afectados. En este caso, lo que ocurrió es que el ex presidente no dio respuesta ni aclaración oportuna a varios intentos que hizo nuestro cuerpo de reporteros para que aclarara los hechos", afirmó.

Amat también negó que la publicación se trate de una campaña sucia contra Endara.

Por otra parte, Endara reveló que en "Cuentas por Pagar" de la Presidencia tiene un saldo a su favor de 28 mil dólares.

El dinero, dijo, es producto de las vacaciones que acumuló durante su mandato y a las que no se acogió.

Aseguró que no lo reclamó para no verse envuelto en un escándalo, pero que lo donará a una entidad benéfica. El expresidente prometió que no demandará por calumnia e injuria al periódico.