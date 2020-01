Famosos, a la boda real

El príncipe Guillermo y Kate Middleton hicieron pública ayer, sábado, gran parte de la lista de invitados (mil 900 en total), que acudirán a su boda el próximo viernes, en la que figuran actores, futbolistas, reyes y príncipes.

Ya habían confirmado su asistencia el cómico Rowan Atkinson, conocido como “Mr. Bean”, así como el astro del balón David Beckham. Y junto a ellos estarán los reyes de Noruega, Harald V y su esposa Sonia; el príncipe Alberto II de Mónaco con su prometida Charlene Wittstock; la reina Margarita de Dinamarca, o la reina Sofía de España, que acudirá con los príncipes Felipe y su esposa Letizia.

Además de celebridades, la lista de invitados de la pareja ha guardado espacio para 'personas del pueblo'.

La casa real española confirmó a principios de mes que el rey Juan Carlos no asistirá al enlace. En la ceremonia religiosa, en la abadía de Westminster, la reina de Inglaterra, Isabel II, se sentará en primera fila junto a su marido, el príncipe Felipe y su hijo, el príncipe heredero Carlos de Inglaterra, quien además es padre del novio.

Carlos estará acompañado de su esposa Camilla, así como del testigo del enlace, el príncipe Harry.

Las familias Windsor y la Middleton estarán sentadas por separado. Cada una a un lado del pasillo central de la abadía, por el que desfilará la novia cuando se dirija al altar. Los 900 invitados restantes tendrán que sentarse detrás del coro, que divide la abadía y desde el que apenas se podrá ver nada. Pero no se perderán detalle porque podrán seguir la ceremonia a través de enormes pantallas.

No hay grandes sorpresas en la lista de invitados a excepción que algunas casas reales europeas como Suecia, Bélgica u Holanda no estarán representadas por los propios monarcas, sino por la generación de herederos. Es por ello que a Londres no irán el rey Carlos Gustavo de Suecia y la reina Silvia, sino la princesa heredera Victoria y su esposo Daniel.

Otras celebridades que asistirán al enlace son el cantante Elton John, el director de cine Guy Ritchie y el nadador y medallista olímpico Ian Thorpe. El mundo del deporte también estará representado a través del futbolista David Beckham, quien acudirá acompañado de su esposa la ex Spice Girl Victoria Beckham.

Guillermo y Kate ya dejaron entrever hace semanas, que querían dar una oportunidad a muchas “personas del pueblo” para asistir al enlace y han mantenido su palabra, pues entre los invitados figuran la viuda de un hombre que murió en el conflicto de Afganistán, además de la hermana de una soldado muerta en la guerra de Irak. También asistirán a la fiesta carniceros, repartidores de correo, camareros o verduleros del pueblo natal de Kate, Bucklebury.