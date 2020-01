Gestiones de alto vuelo

Un día después de las explosivas declaraciones del legislador perredista Carlos Afú, Enrique Montenegro Diviazo –secretario del Frente Nacional contra la Corrupción– entregó al Ministerio Público copias de documentos que, a la vez que resultan comprometedores, revelan mucho.

Montenegro Diviazo fue voluntariamente al Ministerio Público el 17 de enero para entregar fotocopia de un contrato firmado por Lew Rodin –padre de Martín Rodin, uno de los propietarios del Consorcio San Lorenzo– y la empresa denominada Gestiones Nacionales e Internacionales, S.A., una empresa cuya actividad parece ser el cabildeo.

Además, Montenegro Diviazo presentó copias de cheques, fechados el 15 y 22 de noviembre de 2001, emitidos por sociedades propiedad de Lew Rodin –que suman 200 mil dólares– a favor de Gestiones Nacionales e Internacionales, S.A. Asimismo, llevó copia de un comprobante de pago de esta misma empresa, fechado el 14 de septiembre, por la suma de 200 mil dólares (ver facsímil).

Rodin, tras un breve periodo de amnesia durante su declaración jurada el 23 de enero pasado ante el Ministerio Público, recordó que, efectivamente, había firmado un contrato con Favio Alvarado y Horacio Petroni –quienes firmaron a nombre de la sociedad Gestiones Nacionales e Internacionales, S.A.–. Montenegro Diviazo menciona un tercero relacionado con esa empresa: Rodrigo Riera.

Cabe destacar que Favio Alvarado Barés, destacado empresario de seguros y cercano amigo del ahora magistrado Winston Spadafora, fue uno de los sobrevivientes del accidente que sufrió el helicóptero HP-1430 en febrero de 2001, en el que también viajaban Gisela Moscoso de Palermo y Carmen Muñoz, primas de la presidenta, Mireya Moscoso.

Gestiones Nacionales e Internacionales, S.A. se comprometió contractualmente con Rodin –el 14 de septiembre de 2001– a realizar las gestiones necesarias para obtener todos los permisos estatales, orden de proceder y otras obligaciones, así como a “salvaguardar y proteger los intereses del contratante [representado por Lew Rodin], con el fin de que el proyecto [habitacional-residencial Las Veraneras] sea llevado a cabo a satisfacción del contratante”.

Tan alto nivel de cabildeo con- llevó también el cobro de una considerable cantidad de dinero en concepto de retribución por los servicios que serían prestados: nada menos que 10 millones de dólares.

Rodin, sin embargo, aseguró que Gestiones Nacionales e Internacionales no cumplió con el contrato porque sus representantes no hicieron nada y que todo ello resultó ser una “estafa”. Rodin no menciona cuándo dejó sin efecto el contrato ni por qué se abstuvo de acudir a los tribunales para denunciar dicha estafa.

Pero, para justificar el elevado monto del contrato, Rodin afirmó que él pensaba invertir en el proyecto entre 250 y 300 millones de dólares, por lo que invertir 10 millones de dólares en cabildeo “no es nada” para él, según dijo.

Los generosos pagos que haría Rodin a la empresa cabildera se harían en dos partidas: la primera sería de cinco millones de dólares, dividida en abonos de 200 mil dólares al momento de la firma del contrato y 200 mil más al segundo y tercer mes. Luego, la primera partida sería completada con 17 abonos mensuales de 250 mil dólares y uno de 150 mil dólares.

La segunda partida –de otros cinco millones– sería pagada en 50 mensualidades de 100 mil dólares cada una.

A pesar de que era un contrato de muchos millones, Rodin dice haberlo leído ligeramente, aunque aseguró que se había impresionado con las promesas que le hicieron los representantes de Gestiones Nacionales e Internacionales, S.A.

El empresario estaba preparado para las preguntas sobre ese contrato. De hecho, en su declaración leyó un documento –que también dejó en la Procuraduría– en la que enumeraba los servicios que prestaría la compañía de cabildeo.