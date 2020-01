Irak, revuelto

Desde que las fotografías comenzaron a circular por el mundo, la popularidad de Bush ha llegado al nivel más bajo desde que comenzó su presidencia -46%de aceptación- aunque todavía conserva una leve ventaja sobre su contrincante, John Kerry, con quien se enfrentará en las elecciones de noviembre.

¿Qué pasó en Irak? Según la revista The New Yorker , en momentos en que aumentaba la insurgencia iraquí y morían más soldados estadounidenses, Rumsfeld y el subsecretario de Defensa para Inteligencia, Stephen Cambone, aprobaron el uso de tácticas “duras” de interrogación en Abu Ghraib. Las tácticas, según la revista, ya habían sido utilizadas para interrogar a sospechosos de pertenecer a Al Quaeda en Afganistán. “Las raíces del escándalo por el maltrato de los prisioneros tuvieron su génesis no en las inclinaciones delictivas de unos cuantos reservistas, sino en la decisión de Rumsfeld”, destacó The New Yorker .

El Pentágono se apresuró a desmentir el reporte, diciendo que los “abusos mostrados no tenían base en ningún programa aprobado, manual de entrenamiento, instrucción u orden en el Departamento de Defensa”.

Aunque políticos de oposición, medios y un sector de la población de Estados Unidos han pedido la renuncia de Rumsfeld, es poco probable que suceda justo antes de las elecciones, según han dicho los expertos. Hacerlo sería una muestra de debilidad y, tal vez por ello, Bush no tardó mucho en apoyar públicamente a su secretario de Defensa de 71 años, felicitándolo por su “soberbio” trabajo.

Los expertos también han recordado que en Estados Unidos no existe la tradición de que los altos funcionarios pierdan sus puestos por errores cometidos por sus subordinados, estén enterados o no.

Hasta el momento se ha dicho que el escándalo abarca cuatro niveles: los soldados directamente involucrados, los militares de inteligencia que supuestamente lo propiciaron, los civiles que sabían de las torturas y el papel del secretario de Defensa en todo esto.

Rumsfeld, por su parte, no se ha quedado de brazos caídos y, pocos días después del escándalo, viajó a Irak sorpresivamente, saludó a las tropas y visitó la cárcel Abu Ghraib. Mientras tanto, frente a su casa, en el aristocrático barrio de Kalorama -en el centro de Washington- un grupo de manifestantes hacía una representación de las torturas cometidas contra los iraquíes por la policía militar.

¿Qué han dicho los soldados implicados? England, en declaraciones que no le han hecho ningún favor, ha dicho que algunas de las fotografías las hicieron por diversión. “Creíamos que se veían graciosos”, ha dicho.

England es una joven de 21 años proveniente de un área rural de Estados Unidos, que vivió toda su vida en un remolque y que soñaba con ser meteoróloga. Ahora se encuentra en una base militar de Carolina del Norte esperando la decisión de la milicia... y al hijo de otro de los implicados en el escándalo, el cabo Charles Graner, de 35 años.

Los otros acusados son Jeremy Sivits, de 24 años,que ya fue condenado; Sabrina Harman, quien trabajaba en una pizzería; Megan Ambuhl, de Maryland; el sargento Iván Frederick, de 37 años; y Javal Davis, de 26 años, también de Maryland.

En el escándalo también ha sido envuelta Janis Karpinski, encargada de prisiones en Irak, que ha sido amonestada.

Por el momento, el mayor peso ha caído sobre la parte más débil de la cadena: los soldados con menor rango que trabajaban en la cárcel iraquí.