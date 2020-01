¡‘Je, Sus’!

Y es que no hay más rica carne que la de los hijos del Sus scrofa, el cerdo salvaje o jabalí europeo del cual provienen todos los cerdos domésticos o Sus domesticus que, con el tiempo, el Homo sapiens aprendió a domesticar e ingerir, con deleite y regodeo, desde el tercer o cuarto milenio antes de Cristo.

Así que un regalo eminentemente práctico para mamita es un jamoncito, con sus correspondientes acompañamientos.

El rollo del jamón no es tal: ya estamos en otra época, cuando localmente se producen jamones exquisitos, aunque también los hay extranjeros.

Pero debo hacer una aclaración: aquí no hablo de jamones crudos tipo prosciutto di Parma o jamón serrano, sino del típico jamón rosadito, ese curado y cocido o semicocido, que puede llegar a tu mesa en su forma más natural, la pierna entera con hueso, o como producto totalmente desnaturalizado, en un bloque cuadrado que rebanan en la sección de fiambres (delicatessen) del supermercado.

Entre medio, tienes a los jamones con pellejo pero sin hueso; luego tienes los rollitos esos populares, con forma de pelota de fútbol americano, y tienes los jamones llamados "picnic": aquellos que venían en una lata de forma ovoide, y que adquirieron el nombre de la marca que los comercializaba.

Por lo general, cuando se habla de jamón "picnic" se habla de un jamón que proviene de la paleta, no del pernil: y entiéndase, pues, que la paleta es la pata anterior del chancho, mientras que el pernil es el muslo.

La historia del cerdo como animal de cría viene de antaño, y los primeros en vincular al cerdo con la economía del hogar fueron los chinos: el ideograma chino de "hogar" es un techo con un cerdo abajo.

Cualquiera pensaría que el hogar se caracteriza por la presencia de una mujer, o madre, bajo el techo, pero la representación ideográfica de la mujer bajo un techo significa algo mucho más sublime: paz y armonía.

Así que no se necesita un poder de síntesis digno de Mensa, solo un estómago vacío y un corazón lleno de amor por mamita para hacer la ecuación: llevémosle jamón en su día, considerando que una de las ventajas es que, por sus proporciones generosas, mamita tendrá jamón de sobra para que no tenga que cocinar por un buen rato, si así lo prefiere; caso contrario, podrá deleitarse inventando todo tipo de creaciones, de lo sublime a lo ridículo, a base de sobras de jamón, terminando con un potaje apoteósico sublimado por la presencia del hueso, último sacrificio del polifacético puerco.

Y también fueron los chinos quienes descubrieron que, para preservar al chancho, bastaba echarle sal en grandes proporciones.

Con esto, se "secaba" o "curaba" el cerdo al extraerse de él la humedad: lo que se lograba, en realidad, era matar o desactivar las bacterias por medio de la osmosis.

Una bacteria es, esencialmente, un globo de protoplasma dentro de una membrana celular, que contiene agua con proteínas, carbohidratos, sales y otros compuestos.

Si se zambulle a esa bacteria en una solución salina potente, se crea un entorno más salado y un desequilibrio, cosa que la naturaleza detesta.

Así que Natura intenta reestablecer el equilibrio y extrae agua del lado menos concentrado (la bacteria) para enviarlo a la solución salina.

De esta forma, la bacteria queda tan débil que no se puede reproducir: "Esta noche no, querido, que estoy deshidratada". (La frase anterior, y la explicación, me la saqué del libro What Einstein Told His Cook, de Robert L. Wolke.)

Este proceso de osmosis también entra en juego al curar o cocinar el jamón con salmuera, a temperatura muy baja, con la que se obtienen los mejores resultados.

Sin embargo, hoy en día, lo más probable es que ni tengas que cocinar el jamón, a no ser por consideraciones puramente estéticas (aunque una vuelta en el horno, aceptemos, produce la codiciada reacción de Maillard, cuando dora o carameliza, según lo veas, la proteína y grasa cutánea de la gamba), o que el jamón venga semicocido: es lo que diferencia al "jamón" del "pernil", y por lo general se logra en un líquido llamado "salmuera", que es agua con sal, azúcar, especias, vinos o destilados, dependiendo de las costumbres lugareñas o la creatividad del cocinero.

Y por supuesto, están los jamones ahumados, proceso con que además de conservarse la carne se añade una nueva capa de sabores al jamoncito.