Malaria: transmisión y evolución

Se trata del desciframiento del genoma del Plasmodium falciparum , que es el parásito causante de la malaria o paludismo mortal. Su transmisión a los humanos ocurre mediante el mosquito anófeles gambiae, uno de los mosquitos del género Anófeles, cuyo código genético también quedó al descubierto.

Según el informe anual de la Organización Mundial de la Salud, la malaria empeora en muchas regiones, incluso Asia, Africa y Latinoamérica. Además, la prevención y el tratamiento son cada vez más difíciles por la mayor intensidad y extensión de la resistencia del Plasmodium falciparum a los medicamentos.

Panamá no está al margen de estas cifras. En el último año han aumentado los casos y aunque solo hubo tres muertes en 2002, estas representan un cambio significativo.

Las poblaciones indígenas son algunas de las más afectadas. Hasta la fecha se ha reportado un total nacional de 2 mil 765 casos. Mil 486 se encuentran en la Comarca Ngöbe-Buglé y 850 provienen de la Comarca Kuna Yala.

Aunque la malaria siempre ha existido en Panamá, el tipo de malaria curable que es causada por el parásito Plasmodium vivax y transmitida por el mismo mosquito anófeles es la más común. Esta malaria se puede controlar si la persona acude al médico tan pronto reconozca los síntomas y reciba el tratamiento adecuado, explica Elsa Arenas, del departamento de Control de Vectores del Ministerio de Salud (MINSA).

Según Arenas, Panamá ha de beneficiarse por este nuevo descubrimiento científico, ya que en 2003 “tenemos una real epidemia por Plasmodium falciparum en el área de Kuna Yala”. La doctora Arenas atribuye este brote de malaria a la migración de individuos infectados a localidades donde no se veía antes. Hasta ahora, los estudios realizados indican que el intercambio de poblaciones provino de Colombia, donde se observaron los primeros casos de malaria por Plasmodium falciparum . Sin embargo, aclara Arenas, la malaria por Plasmodium falciparum no es ajena a la región panameña, pero no se veía desde mucho tiempo. Otra gran diferencia entre los dos tipos de parásitos causantes de la malaria, indica Arenas, es que el Plasmodium falciparum es mortal y no hay tratamiento que lo cure.