Mentiras disfrazadas de verdad

[REACCIÓN A LA ENTREVISTA DE PAREDES]

“Tan culpable es aquel que con su presencia o apoyo económico fortalece la corrupción, como el corrupto”, Jean Bertrand Aristide. Esta frase ilustra claramente las pretensiones de Rubén D. Paredes de querer venderse como la mansa paloma del engranaje gorilero de la época dictatorial, en la entrevista publicada por este diario el 4 de enero de 2009. Es cierto que los panameños hemos perdonado a todos los que con su presencia, silencio u omisión apoyaron las atrocidades de la dictadura, pero eso no significa que hayamos olvidado. Afirmar que él no estuvo involucrado en esos crímenes es un insulto al intelecto y a la dignidad de los panameños que, en mayor o menor medida, sufrimos sus vejámenes. Si es cierta su afirmación, entonces ¿por qué no investigó todas las muertes ocurridas cuando ascendió al poder? Por ejemplo, las de Héctor Gallego, Heliodoro Portugal y Rita Wald, entre otras. De haber hecho el intento, yo sería el primero en aceptar su inocencia.

Tampoco entiendo por qué insiste en catalogar a Torrijos como un estadista, ¿dígame dónde están los méritos de ese delincuente para merecer tamaño honor? El hecho de haber firmado el tratado de devolución del Canal es circunstancial, porque se trató de una lucha de generaciones, siendo la gesta del 9 de enero de 1964 la más representativa. Y aun cuando hubiese sido mérito exclusivo del mismo, no hay Canal que valga más que una sola de las vidas que tomó Torrijos y sus compinches. El haber apadrinado actos como el asesinato cometido por Delgado Diamante lo despoja de todo mérito para hacerse llamar estadista. Y no solo lo apadrinó, también lo premió acurrucándolo en su seno protector como su escolta personal. No hay tratado que valga más que uno de los cientos de miles de minutos de tortura a que fueron sometidos tantos panameños que expresaron su desacuerdo con las arbitrariedades del régimen. Fue gracias a esos panameños y panameñas, que ofrendaron sus vidas, que Paredes tiene el derecho hoy de opinar, a pesar de haber crecido en el poder, participado en gobiernos que no hicieron casi nada bueno y sí mucho de malo, ostentado el poder y demostrando que lo único que aprendieron fue a burlarse del pueblo. He aquí la génesis de lo que graciosamente llamamos el juega vivo panameño. Era la única manera de subsistir, que con el tiempo la necesidad se hizo costumbre.

Probablemente mi cociente intelectual no sea lo suficientemente alto para comprender cómo podemos fortalecer la democracia reprimiendo, encarcelando y torturando a todo aquel que no piensa igual a nosotros.

Eso fue lo que sucedió por aquellos días, cuando Paredes era general. En efecto pienso que él y Díaz Herrera tienen en común las frustraciones que menciona en su entrevista. Uno, porque no llegó a dictador, digo a general y el otro porque no llegó a Presidente.

Luis A. Sánchez M.