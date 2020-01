Nicholson y Lane triunfan en la taquilla

La película Something's Gotta Give recaudó una modesta cifra de 17 millones de dólares en sus tres primeros días de proyección desde el 12 de diciembre, según estimaciones de los estudios difundidas el domingo en la tarde.

"Este estreno está por encima de las expectativas y es una cantidad sorprendente", dijo Jeff Blake, director de mercadeo y distribución mundial y vicepresidente de Sony Pictures Entertainment, unidad de Sony Corp.

En la película, Nicholson protagoniza a un enterno playboy que se enamora de Diane Keaton, la madre de la más reciente de sus jóvenes conquistas.

Entre las 10 películas más taquilleras del fin de semana estuvieron otros dos estrenos.

Stuck on You, protagonizado por Matt Damon y Greg Kinnear como siameses que se mudan a Hollywood, que debutó en la tercera posición con ventas de boletos de 10 millones de dólares.

Love Don't Cost a Thing, una nueva versión de la película de 1987 Can't Buy Me Love se ubicó en la cuarta posición, con 6.5 millones de dólares.

A continuación, las 10 películas más taquillera el fin de semana del 12 al 14 de diciembre, según cifras preliminares de los estudios.

1. Something's Gotta Give: 17.0 millones de dólares

2. El último Samurai: 14.1 millones de dólares

3. Stuck on You: 10 millones de dólares

4. Love Don't Cost A Thing: 6.5 millones de dólares

5. The Haunted Mansion: 6.3 millones de dólares

6. Bad Santa: 6.2 millones de dólares

7. Elf: 6.2 millones de dólares

8. Honey: 5.1 millones de dólares

9. The Cat in the Hat: 4.2 millones de dólares

10. Gothika: 2.7 millones de dólares.