PREOCUPACIÓN A PROPÓSITO DEL CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

MENSAJES POR MAIL

Me pregunto si el odio es transmitido de generación a generación entre el pueblo musulmán y el pueblo judío. Y si la única manera de detenerlo es que la siguiente generación rompa el eslabón de información negativa. En la psicología clínica se dice que el abuso familiar es algo generacional, y desaparece cuando un miembro de la siguiente generación se decide a no continuarlo. Sus hijos, como consecuencia, viven una vida sin abuso. Mi esperanza estaba en la gente joven, pero ahora lo dudo cuando veo a niños en Gaza buscando refugio y no encontrándolo. Y los niños judíos no la pasan mejor.

Vivimos en Panamá una corta pero furiosa invasión, y el terror constante de una bomba cayendo sobre la casa deja una herida en la memoria, y en el futuro de la humanidad. ¿Qué diría Dios de todo esto?