Piden debate público a dirigentes del transporte

14 DE JUNIO. Es asombroso cómo el dirigente del transporte público en La Chorrera, respondió al cuestionamiento que le hicieron sobre el por qué de las largas filas de usuarios al abordar los expresos. Según él, es “porque no es rentable el negocio”; pero lo que no dijo es que los expresos de lujo no pidieron el aumento.Ellos solicitaron que si llevaban pasajeros hacia Panamá, poder regresar también con pasajeros, es decir las funciones de un bus de ruta normal; pero el dirigente, no lo permitió. Con el alto costo del combustible, los expresos de lujo no hacen el ciclo completo o sea van llenos, regresan vacíos. Con el alto costo del combustible, gastan 10 galones por cada vuelta, en la cual llevan entre 45 a 55 pasajeros por viaje a la ciudad capital. Al ir o regresar vacíos esas cuentas no son rentables, por eso muchos dueños de los mejores buses de aire han optado por retirarse, ya que si uno hace un negocio es para tener ganancias y eso es lo que no le permite la dirigencia, quien está acabando con el cómodo y seguro servicio.Si se ven las largas y casi interminable filas de usuarios, tanto en las piqueras chorreranas como en la Gran Terminal de Transporte, que pagan, cómo va a decir que no es rentable si todo demuestra lo contrario. Al final del día después de trabajar la ganancia de 85 a 89 dólares no es rentable para los dueños de estos buses de lujo. Pero no es por que no haya usuarios, sino por que el obsoleto sistema y leyes del transporte de La Chorrera no deja que la ruta de aire prospere. Señor Montenegro, en un debate público con los chorreranos, díganos por qué no permite que los buses de aire ofrezcan el servicio de ida y vuelta, ellos también son transportistas y tienen familia que mantener y muchos sin trabajo. Alcemos nuestras voces y protestemos ante este señor que mientras él viaja en su carro con aire le quita los 25 centavos del desayuno de la gente trabajadora, solo por su intransigencia. Si todos estamos pagando ¿por qué no es rentable? la respuesta es: porque el dirigente y sus obsoletas leyes no lo permiten. Señores estamos en el siglo XXI dejemos las ideas retrógradas y dejemos que todos podamos llevar el pan a los hogares y a la vez viajar seguros.

Ángela Ramos