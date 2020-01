Presidente promete amplia discusión en tema de la CSS

REFORMAS.AYER SE REALIZó UN CONSEJO CONSULTIVO EN LA COMARCA NGöBE BUGLé.

ALTO CABALLERO. Comarca Ngöbe Buglé. –La reforma a la Caja de Seguro Social tiene que hacerse, porque en menos de cinco años sus reservas de dinero se agotarán, lo que afectará el programa de Maternidad y el de Invalidez, Vejez y Muerte, sentenció el presidente, Martín Torrijos, en medio de su discurso en el Consejo Consultivo Comarcal celebrado ayer en Alto Caballero.

El mandatario prometió que iniciará una discusión "responsable y amplia" para que se entienda la magnitud de la situación por la que atraviesa la Caja, "pues la situación financiera es muy difícil".

Precisó que la primera etapa será escuchar los problemas que enfrenta la CSS para continuar con los planteamientos para su solución.

Reiteró que todos los panameños tienen la responsabilidad de actuar para la transformación de la entidad, con discusiones serias, equitativas y balanceadas.

El mandatario, visiblemente preocupado por el futuro de la CSS, responsabilizó a las anteriores administraciones de no querer afrontar el déficit que vive la entidad desde 1980.

"¿De dónde podríamos sacar como gobierno mil millones de dólares para atender el programa de Invalidez, Vejez y Muerte?", preguntó el Presidente y agregó que desde 1980, "sólo se ha venido de estudio en estudio y el programa llegó a su fin... la plata se acaba en el 2006".

De acuerdo con Torrijos, año tras año se refleja el déficit y los ingresos de la CSS no son suficientes para sufragar sus gastos.

No puedo decir, como otros Presidentes, que aquí no ha pasado nada y que sigamos adelante, porque se nos va a caer la CSS y ¿qué vamos a hacer con los miles de pensionados si algún día llegan a la ventanilla de pago y no hay con qué pagarles?", apuntó. .