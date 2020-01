Procuradora genera opiniones encontradas

JUSTICIA.

Las declaraciones de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, en relación con el papel "negativo" que ha jugado la Corte Suprema de Justicia en los intentos de llevar a juicio a quienes presuntamente han utilizado bienes públicos para su beneficio personal, generó reacciones diversas.

Entre quienes apoyan la posición de la Procuradora, hasta cierto punto, está el ex magistrado Edgardo Molino Mola, quien reconoció que la Corte no está cumpliendo con los términos establecidos para emitir sus sentencias. Según el jurista, "hay expedientes que no requieren mayor estudio y que son sencillos en su manejo".

Entre estos, Molino Mola citó el caso de las partidas discrecionales de la ex presidenta Mireya Moscoso, y que está en la Corte en espera de que se resuelva si la ex mandataria goza de la inmunidad que se le otorga a los miembros del Parlamento Centroamericano. El abogado estima que Moscoso no está protegida con ese beneficio y recordó que las recientes reformas constitucionales eliminaron la inmunidad de los diputados.

Por su parte, el ex procurador Rogelio Cruz y el diputado del Partido Popular Jorge Hernán Rubio criticaron a la Procuradora.

Cruz negó la existencia de mora judicial en el caso de Moscoso, porque, según dijo, "ya circulan en el pleno dos proyectos, uno de José Troyano y otro de Arturo Hoyos, que están siendo analizados por el resto de los magistrados".

Cruz, quien es abogado en tres de los casos mencionados por la jefa del Ministerio Público en su reciente conferencia, defendió a los magistrados de la Corte alegando que estos manejan "un alto porcentaje de expedientes y no se cuenta con recursos económicos suficientes".

Rubio, por su parte, criticó el método utilizado por la procuradora Gómez. Según el diputado oficialista, la funcionaria "debió primero conversar directamente con los magistrados de la Corte y no hacer esos planteamientos a través de los medios de información".

Rubio hizo hincapié en la necesidad de reactivar el Consejo Judicial como la instancia en donde se discutan "estos temas sensitivos".

Sin embargo y como matizando sus palabras iniciales, el diputado calificó como "sanas" las críticas de la procuradora Gómez.

La Prensa intentó, sin éxito, lograr una reacción por parte de los representantes del alto tribunal de justicia. Solo se pudo contactar a Carlos Cuestas, secretario general de la Corte, quien, sin embargo, no quiso hacer declaraciones sobre las afirmaciones de la jefa del Ministerio Público. .