Harry Castro Stanziola Fotografía: Todos los derechos reservados por R. López Ariasrevista@prensa.com

La historia de Taboga, la ex "Isla de las Flores", es tan apasionante, que no nos da pena, por el contrario, nos produce placer el volverla a repetir. Tal como lo van a ver, los que aún desconozcan lo que le ha sucedido, van a comprobar que el lugar ya mencionado estuvo en determinados momentos de su pasado, colocado en un sitio mayor en importancia que el de la capital. Lo anterior, debido tanto a su situación geográfica como a los hechos históricos y de relevancia económica, como los que ahora pasaréis a leer. Primitivamente, parece que la isla se conocía realmente como Haboga, y no de la manera como hoy se le conoce, o sea escrito con "T". Para 1524 y bajo órdenes de Gonzalo de Badajoz, sus hombres sitiaron, ocuparon y desvalijaron el lugar. Originalmente el sitio fue apellidado como San Pedro. Hernando de Luque, autoridad religiosa con sede en Panamá, se encarga de financiar la expedición que, al mando de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, parte y "descubre" para los españoles el fabuloso Perú. Esto en 1526.