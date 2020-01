Regulan giro a la salida de Condado del Rey

ATTT BUSCA AGILIZAR EL TRáNSITO Y EVITAR ACCIDENTES.

Desde hoy los conductores que salen de la vía principal de la barriada Condado de Rey, hacia la Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), solo podrán girar a la derecha. Igual pasará con los conductores que salgan de la calle del frente, la 78 D Oeste de Bethania, al lado de la gasolinera Shell.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, mediante un comunicado, informó que esta medida se aplicará solo durante los días hábiles, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.

Los conductores que salgan de Condado del Rey y deseen ir hacia San Miguelito, deberán hacer el giro en "U" en el semáforo ubicado en la intersección de las avenidas Ricardo J. Alfaro y La Paz (que conduce a Cerro Patacón).

Asimismo, los automovilistas que provengan de la calle 78 D Oeste y quieran llegar al centro de la ciudad, deberán utilizar el retorno en el puente vehicular de la Universidad Santa María La Antigua (USMA).

El Departamento de Relaciones Públicas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre informó que la medida se tomó para agilizar el flujo vehicular y evitar la gran cantidad de accidentes viales a la salida de Condado del Rey, principalmente en horas de la mañana. No obstante, residentes de la barriada Condado del Rey consideraron que la respuesta más efectiva era la colocación de un semáforo.

Sin embargo, a partir de las 9:00 de la mañana, los vehículos que salen de la barriada Condado del Rey y de la calle 78 D Oeste de Bethania podrán girar a la izquierda o cruzar.

La afluencia de autos desde y hacia Condado del Rey es significativa, debido a que el nivel socioeconómico de sus residentes le permite tener, al menos, un carro a la mayoría de las familias; además, se construye un centro comercial.

. PREVENCIÓN: La Autoridad del Tránsito busca reducir la cantidad de accidentes de tránsito en la vía Ricardo J. Alfaro.

. PROHIBICIÓN: Desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m., de los días hábiles, los conductores de vehículos que salgan de la barriada Condado del Rey no podrán girar a la izquierda, en dirección a San Miguelito.