Respeten los derechos humanos de los indígenas

10 DE JUNIO.En relación al artículo publicado en ‘La Prensa’ el día 10 de junio de 2008 del señor Venancio Caballero, titulado “Crisis energética en Bocas del Toro”, el autor parece olvidar que su pueblo necesita ser respetado en sus derechos humanos fundamentales y él sabe muy bien que AES Corporation (AES Changuinola) ha violado dichos derechos con el visto bueno del Estado.Si este señor tuviera un poco de ética, no diría lo que dice, que evidentemente lo hace para su propio beneficio como comerciante y no del futuro de Bocas del Toro como tal.Los indígenas de Changuinola están cansados de malinches que se venden al poder extraño y sometedor que no les importa Bocas del Toro, les importa el recurso de Bocas del Toro y por supuesto ignoran que este es un área protegida de rica biodiversidad y que es por encima de todo, un área anexa de la comarca Ngöbe Buglé.Si el señor Venancio quisiera a Bocas del Toro y su gente nunca permitiría ningún abuso a los derechos humanos de los indígenas del Valle de Changuinola por parte de las autoridades locales, nacionales y de AES Changuinola.Qué pena el artículo de este señor, solo demuestra que en Bocas del Toro manda la ley de la selva, la ignorancia y la corrupción. Eso no es desarrollo, así construyan diez hidroeléctricas en medio de su paraíso.La oposición seria de ecologistas de Panamá, Estados Unidos, Europa y hasta Asia por este abuso a los indígenas y áreas protegidas de Panamá merecen nuestro elogio.

Ariel R. Rodríguez V.