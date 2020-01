Revolución en el Valle de la Luna

CRECIMIENTO SOSTENIBLE LAS NUEVAS INVERSIONES IMPULSAN SECTOR EMPRESARIAL.

David es la principal ciudad de la provincia y sus calles están congestionadas de vehículos a toda hora, haciendo el tránsito cada vez más difícil.

Sin inversión en la expansión vial o siquiera un semáforo en la ciudad, el desarrollo de infraestructura no ha estado al paso del crecimiento. Gran parte de los negocios están enfocados hacia los extranjeros y el auge residencial por lo que la nueva Plaza Terronal, inaugurada hace algunas semanas, pudo atraer compañías de alto calibre como Supermercados Rey, Farmacias Arrocha, Do it Center y TGI Friday’s.

El crecimiento residencial también tiene su impacto sobre los servicios públicos (agua, luz, alcantarillados, transporte) y debe ser prioridad del Gobierno realizar fuertes inversiones en estos sectores para atender la demanda, advierte Víctor Watts, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí.

No perder el paraíso

"Somos privilegiados en vivir en esta provincia, pero si no nos preparamos para atender los retos del desarrollo podemos perder el paraíso", señaló.

En 2004, las actividades empresariales e inmobiliarias superaron los 13.5 millones de dólares, mientras que la industria y agricultura que proporcionan alimentos se beneficiaron con 9.4 y 6.4 millones de dólares respectivamente, según un estudio elaborado por la firma Intracorp.

En materia de empleos, el sector comercial es uno de los más intensivos. Por cada millón de dólares de producción del comercio se emplea a 286 personas, muy por encima del sector agropecuario que contrata en promedio a 67 personas o la industria manufacturera que emplea 61 personas, revela el estudio de Intracorp.