Rituales para todo el año

A Mandy, por ejemplo, le encanta que compremos el arbolito desde temprano (si se seca, no importa, igual la casa huele rico) y decorarlo en familia, pues así “la Navidad dura más”.

A Mikey, que se perfila como futuro músico, le fascina ir a las posadas y cantar canciones aun cuando en realidad somos poco religiosos.

Y a ambos les encanta treparse en el carro a pasear todas las noches y así ver las luces y decoraciones en las casas del barrio.

El mes de diciembre es la época clásica para celebrar rituales, pues las familias se reúnen para celebrar con comidas, regalos, observaciones religiosas y otros eventos. Estas tradiciones son importantes para la mayoría de las personas, pues ofrecen seguridad y estabilidad.

Recuerde su niñez: de seguro que algunos de los mejores momentos de su niñez se centraban en rituales importantes.

Para que un evento se convierta en un ritual, no solo debe ser predecible, sino también debe tener un significado. Para explicarme mejor, cepillarse los dientes todos los días es un hábito, mas no un ritual, pues no posee mayor significado en su vida que tener una buena salud bucal.

Pero los rituales no solo son para la época navideña. A continuación, siguen ideas de rituales para celebrar con su familia durante todo el año.

1. La hora de dormir. Escoja una actividad o una combinación de varias al instituir un ritual para la hora de dormir con sus hijos: cantar una canción, leer un cuento, rezar, o hablar sobre su día. La hora de acostarse es clave, pues es en muchas familias el único momento del día en que con seguridad pueden estar juntos.

2. Cumpleaños. Puede ser un pastel o una comida especial que solo se hace ese día, una manera especial para iniciar el día del cumpleañero, un tipo específico de fiesta, y hasta invitar siempre a las mismas personas al cumpleaños son algunos de los rituales que comúnmente se pueden asociar a los cumpleaños.

3. Comidas familiares. Cuando era niña, en mi casa se esperaba que, pasara lo que pasara, todos nos reuniéramos a cenar a las 7:30 en punto para vernos las caras, y como dicen los gringos, “touch base.” Hoy día, esto es más complejo, debido a los complicados horarios que llevan muchas familias; es difícil encontrar una hora específica para reunirse todos los días.

Una buena opción entonces sería instituir una comida semanal donde toda la familia se reúna. Por ejemplo, todos los jueves es día de cena familiar en la casa de mis papás, y prácticamente mi única oportunidad de ver a mis hermanos y sus familias.

4. Vacaciones familiares. Desde los que se van una semana a la playa hasta los que pasan una noche de estadía en un hotel específico, las vacaciones en familia son importantes y se pueden manejar de acuerdo al presupuesto de cada una. Lo importante es pasar tiempo juntos todos en una época determinada del año. Mi esposo y yo ahorramos concienzudamente cada mes para poder viajar al extranjero cada dos años con nuestros hijos. Es un evento tan esperado que se comienza a planear con muchos, pero muchos meses de antelación.

5. Un evento compartido en familia. Puede ser salir a comer todos juntos una vez al mes, ver una película (en casa o cine), pedir pizza el primer lunes de cada mes, etc.

6. Algunos momentos que pueden convertirse en bonitos rituales si se comparten con la familia: lavar el carro los fines de semana, hacer el jardín, caminar con el perro todas las noches, ir a misa todos los domingos.