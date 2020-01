Rubén Blades en Venecia

Rubén Blades estará representado doblemente en el Festival de Cine de Venecia, actividad fílmica que se desarrollará entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre en la famosa ciudad europea.

El actor y cantante panameño participará en Venecia con dos filmes: Imagining Argentina , dirigida por Christopher Hampton y Once Upon a Time in Mexico , responsabilidad de Robert Rodríguez.

Aunque por razones laborales no irá a Venecia charló con Mosaico , vía telefónica desde Los Angeles, sobre ambos proyectos y sobre política nacional.

Denuncia sobrenatural

Imagining Argentina es protagonizada por Emma Thompson y Antonio Banderas. La cinta, que se rodó en España y Argentina, está ambientada durante los primeros tiempos de la dictadura argentina.

Rubén aceptó participar en Imagining Argentina porque le gustó el trabajo de Christopher Hampton como guionista en Relaciones peligrosas (1988) y The American Quiet (2002). "Para mí es muy importante que el director tenga una visión clara de lo que quiere hacer. Hampton es un hombre sumamente educado".

Le interesó la historia de Imagining Argentina porque son de las películas que se convierten en documentos sobre una época que "espero no se vuelva a repetir en el futuro". Aunque admite que es un asunto latente, si no disminuye "la maldad y la corrupción en América Latina".

En esta producción Rubén es Silvio, el director de una compañía de teatro infantil. Carlos (Antonio Banderas), el dramaturgo de este colectivo, comienza a tener visiones de los desaparecidos por la Junta Militar del general Videla, y con solo mirar a sus seres queridos sabe el destino final de estas personas. Cuando intenta utilizar este poder para encontrar a su esposa, la periodista Cecilia (Emma Thompson), secuestrada por el Ejército, se convierte en blanco de los militares.

Sobre esta cinta, mezcla de denuncia política y thriller sobrenatural, Rubén comenta que es una "alegoría sobre las condiciones que existían en Argentina. Con el secuestro de Cecilia se expone la brutalidad de lo que estaba ocurriendo".

Opina que los desaparecidos son una herida que nunca cerrará en el alma de la población latinoamericana. Aunque propone que se busquen fórmulas para que ambas partes lleguen a acuerdos de responsabilidades. "Lo que no puedes es quedarte enredado en una pelea que no ofrece ninguna posibilidad al resto del país, pues de lo contrario será una guerra que terminará consumiendo a todos".

El tema de los desaparecidos ya fue brillantemente abordado por Rubén en su álbum Buscando América . "Cuando se hace un examen sobre los desaparecidos tienes que hacerlo de forma general".

Sobre los desaparecidos en nuestro país manifestó que "no creas que en Panamá no desaparecía gente antes de la dictadura. ¿Qué pasaría si se encuentran con una osamenta de 1966?", dijo el ganador de cuatro premios Grammy.

El "embajador mundial contra el racismo" por las Naciones Unidas y fundador del partido Papa Egoró entiende la necesidad de justicia que exigen los familiares de las víctimas. Lo que no admite es que "se quiera seleccionar qué quieres encontrar para darle un tono político al asunto. Porque eso es explotar el sufrimiento de la gente con fines políticos. Si vamos a arreglar nuestro pasado vamos a verlo completo".