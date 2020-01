SUPISTE...

JLo no quiso pasar el año nuevo desapercibida, por lo que decidió lanzar anoche por MTV el primer video de su nueva producción "Rebirth". En el video, del sencillo "Get right", aparece su esposo Marc Anthony, Fat Joe y Fabolous. El disco incluye canciones como "Hold You Down", "Step Into My World" y "Still Around".

A sus 50 años, Oprah encabeza la lista de las personas más amigables, con un 90% que empató con Tom Hanks en una encuesta de "USA Today". Además, la presentadora de televisión obtuvo la mayoría de votos como la persona que todos quieren como presidente. Entre la lista de los más amigables aparecía también Tiger Woods y Mel Gibson.

Qué desilusión para los actores mayores de 30 años. El director Clint Eastwood anunció que no hará audiciones con nadie mayor de los 26 años de edad, para su nueva película "Flags of our Fathers", sobre la Segunda Guerra Mundial. El filme narrará la historia de uno de los seis soldados que aparecen en una famosa fotografía, colocando la bandera de Estados Unidos en la cima del monte Subachi, en la batalla que libraron en Iwo Jima, en 1945. Eastwood, de 75 años de edad, explica que "la edad promedio de todos esos hombres en aquel momento era de 19 años, y quiero ser muy detallista con eso. El mayor tenía 26, de hecho lo llamaban ‘el viejo’. El rodaje empieza este año.