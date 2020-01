Seleccionan filmes para el "olimpo"

Las nuevas cintas son variadas en su género: van desde uno de los filmes más divertidos de Jerry Lewis, The Nutty Professor, de 1963, al poco divertido documental Duck and Cover, producido por las escuelas de la protección civil en 1951, al ápice de la paranoia atómica, para enseñarles a los niños cómo reaccionar en el caso de alarma de ataque nuclear.

Entre los clásicos, la elegida fue Ben Hur, un filme épico de 1959 interpretado por Charlton Heston en el rol del príncipe judío que vivía en Jerusalén a comienzos del primer siglo d.C. y Clash of the Wolves, interpretada por el primer Rin Tin Tin, el can descubierto en Francia durante la Primera Guerra Mundial y convertido en popular protagonista del cine e historietas estadounidenses.

"No se trata necesariamente de los mejores filmes y ni siquiera de los más famosos", expresó James Billington, el bibliotecario de la Library of Congress, durante el anuncio realizado de las 25 obras elegidas entre los casi mil títulos.

"En realidad fueron elegidos por su significado cultural, histórico o estético", añadió Billington, al tiempo que dijo que la decisión de conservar los filmes es "un reconocimiento de su rol en la historia del cine estadounidense".

Entre los filmes menos conocidos figuran Daughters of the Dust, de Julie Dash, 1991, el primer largometraje de una mujer de raza negra y distribuido a nivel nacional, y Empire, de Andy Warhol, un opus de la cultura pop rodado con una máquina colocada fijamente durante ocho horas sobre el Empire State Building.

A continuación las películas seleccionadas:

1) Ben Hur (1959)

2) The Blue Bird (1918)

3) A Bronx Morning (1931)

4) Clash of the Wolves (1925)

5) The Court Jester (1956)

6) D.O.A. (1950)

7) Daughters of the Dust (1991)

8) Duck and Cover (1951)

9) Empire (1964)

10) Enter the Dragon (1973)

11) Eraserhead (1978)

12) Garlic is as Good as Ten Mothers (1980)

13) Going My Way (1944)

14) Jailhouse Rock (1957)

15) Kannapolis, NC (1941)

16) Lade Helen's Escapade (1909)

17) The Nutty Professor (1963)

18) OffOn (1968)

19) Popeye the Sailor meets Sinbad the Sailor (1936)

20) Pups is Pups (Our Gang), (1930)

21) Schindler's List (1993)

22) Seven Brides for Seven Brothers (1954)

23) Swing Time (1936)

24) There it Is (1928)

25) Unforgiven (1992)