Videojuegos de rol

Se conocen con el enrevesado nombre de videojuego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG, por sus siglas en inglés), son títulos como “Runes of Magic”, “Age of Empires”, “World of Warcraft” o el recién llegado “Rift”, y cuentan con millones de cuestionados seguidores por todo el mundo.

Para derribar mitos y trazar un perfil de estos aficionados a los videojuegos online, la consultora Best Vision ha convivido por varias jornadas con un clan de jugadores, y ha elaborado un informe con las conclusiones.

“Lo que más puede llamar la atención al público puede ser la especial organización sociológica y económica de un juego MMORPG. No es lo mismo jugar contra un ordenador que contra otros jugadores: los resortes sociológicos, políticos, económicos y psicológicos son distintos”, apunta el estudio.

Según este informe, es común que se repitan pautas de la vida real, como el surgimiento de economías sumergidas o la elección de roles que se asemejan a los que se desempeñan en la vida cotidiana.