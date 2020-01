Un amor para toda la vida

DÍA DE SAN VALENTÍN. JOSÉ Y NIEVES CUMPLIRÁN 60 AÑOS DE CASADOS.

En el mes de julio cumplirán 60 años de casados y aun José Irene Avila no puede estar sin su esposa, Nieves Delgado de Avila. Cuando ella va de visita a la casa de uno de sus hijos, no pasan dos días sin que su esposo se ponga el sombrero y salga a buscarla.

"Pareciera que no se halla sin ella. Si nos llevamos a la abuela, el abuelo de prontito va a parar a nuestra casa", dice Miguel Angel, uno de los nietos.

Él es la calma y la fuerza. Ella la chispa y la tenacidad. Él casi no habla. Ella cuenta todo lo que se le viene a la mente.

La pareja se conoció cuando José era un trabajador del ferrocarril de Chiriquí en 1944 y ganaba 47 dólares al mes; en el barrio Manuel Quintero Villarreal de David, que en ese momento no era más que un caserío con grandes potreros por doquier. Allí se radicaron.

La ventaja de José, sobre los otros muchachos de la época, cuando conoció a Nieves, era que tocaba el acordeón y con él alegraba a la gente. La de Nieves, que era jovencita, solo tenía 18 años. Ella era oriunda de San Félix y él del corregimiento de Chiriquí.

Cuentan que no demoraron mucho como novios pues el matrimonio civil los alcanzó el 22 de julio de 1945. "Era galante y cortejador como tenía que ser. Sino, no me hubiese fijado en él", confiesa Nieves, mientras comparte una mirada cómplice con su esposo.

La segunda etapa

Cuatro hijos varones y tres mujeres conforman su descendencia primaria, pero la cuenta ya incluye 13 nietos y 14 bisnietos. Su felicidad de hoy consiste en ocuparse de todos los que puedan. Aunque les parezca mentira, Nieves nunca ha renunciado a la vocación de ser madre.

Sus hijos y hasta algunos nietos ya salieron de la casa para hacer sus vidas, pero están los bisnietos, y tienen la esperanza de poder ver y cuidar a sus tataranietos.

Pero tanta felicidad no significa que no hubo tristezas; dos dolores comparte la pareja en su vida. La pérdida de su hija mayor (cuando tenía 23 años) y la discapacidad que acompaña a su hijo Aníbal desde el tercer grado. Tenía problemas hormonales y "por esos días la medicina que había en la provincia era menos especializada", cuenta aún con tristeza la mujer que ya tiene 77 años.

En el caso de Aníbal la angustia fue dosificada: sufrió meningitis a los tres meses, y cuando ya sabía leer y escribir empezó a sufrir ataques epilépticos. En ese momento no había institutos especializados y Nieves no sabe si el tratamiento que se le dio fue el más adecuado. "Cuando le venían las crisis a veces nos turnábamos para dormir; una noche dormía yo y otra noche dormía José", relata.

Con la ampliación de la familia, José necesitó dejar el ferrocarril para irse a una empresa privada. Empezó a trabajar reparando y fabricando baterías para una casa comercial que le aumentó el salario a 62 dólares por mes, en los años 60.

Aún así, a veces no alcanzaba para las medicinas de Aníbal y para los demás hijos, pero Nieves dice que nunca faltó en su mesa las tortillas, la panela y el café.

"La suerte fue que la vida no me dio un hombre vicioso y que a través de los años aprendió de construcción y de lo que fuera necesario hacer para ganarse el sustento honradamente", dice orgullosa.

"Si tenía que tocar en un conjunto lo hacía, pero encontraba rápido el camino a casa", afirma.

"Yo me levantaba en la madrugada para hacerle siempre su lonchecito y que no le faltara bocado", rememora la señora.

–¿Cómo se han llevado bien por tantos años?

–Gracias al respeto, responde él.

Nieves se apura para completar la explicación: todas las familias tienen problemas, pero los trapos sucios se lavan en casa y nadie tiene que enterarse de lo que les aflige.

Y la prueba de que practican lo que dicen ocurrió a los pocos minutos. Mientras uno de los nietos de la pareja enviaba señales para tratar de que no se hablara del tema musical –porque en una feria le habían perdido el acordeón a don José–, la pregunta ya estaba en el aire.

¿Aún toca el acordeón?, pregunté. José se limitó a mirar con desenfado, como dejando para otro día el asunto, pues como ya dijeron, sus problemas se solucionan lejos de la mirada de los extraños.

El síntoma más reciente de que este amor no tiene cura ocurrió cuando Nieves estuvo hospitalizada por varios días. Cuenta la familia que José era un hombre triste. "¿Cuándo me van a traer a mi viejita a la casa?", preguntaba a cada rato. Cuando al fin regresó, sus días volvieron a brillar y desde entonces ponen juntos el fogón como lo han hecho miles de veces.

El deterioro de la institución matrimonial

Las largas uniones ya no están tan de moda en la capital de Chiriquí, David. En 1999 hubo 412 matrimonios, de los que solo 29 fueron por la iglesia y en el mismo año se presentaron 181 divorcios, según el censo. Los divorcios ese año representaron 44% de la cantidad de matrimonios.Los distritos más poblados tienen más divorcios, pero en toda la provincia el promedio en 1999 fue de 27%. Se registraron 907 matrimonios y 244 divorcios.

La cifra de divorcios, de acuerdo con los últimos censos, tiene tendencia a subir. En 1996, en Chiriquí se presentaron 980 parejas ante el juez, mientras que se divorciaron 123, para 12.5%.En 1997 hubo 965 matrimonios en los 13 distritos y 143 separaciones, para 14%.Y en 1998 la cantidad de divorcios llegó al 18%. Se casaron 989 parejas y otras 167 se divorciaron.