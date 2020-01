En busca de información escolar

Una madre comentó estar comprometida en buscar diferentes opciones escolares para su hijo, pero no le resultaba fácil. “Yo trabajo, y se me dificulta muchísimo ir de escuela en escuela buscando información. A veces me siento como si estuviera jugando al adivino a la hora de decidir dónde meter a mi hijo”, decía frustrada.

La frustración que siente es privilegio de pocos. En una encuesta nacional ejecutada en julio del 2004 por La Prensa, solo el 15% de los padres con hijos menores de 17 años los tenía matriculados en una escuela particular.

Razones para seleccionar

Estos mismos padres encuestados comentaron por qué eligieron la escuela particular donde asisten sus hijos. El 53.6% la seleccionó por su plan académico (idiomas, énfasis en ciencias, etc.); 27.8% por la distancia de la escuela a la casa; y 25.8% por la preparación de los docentes.

Un 25.8% escogió el plantel por las facilidades físicas de la escuela (espacios recreativos, gimnasio, aire acondicionado, cafetería, tamaño de las aulas, limpieza, etc.). El 17.7% tomó la decisión basado en orientación religiosa, mientras que el 12% lo hizo pensando en la tradición familiar.

Para el 10.7%, la cantidad de niños por aula era importante. Y para el 9.0%, las actividades extracurriculares. No faltan los que eligen por el entorno social con que se codearán sus hijos en la escuela, que conforman el 7.6% de los padres.

La oferta panameña

Pero saber los factores que son importantes para cada familia es más fácil que saber qué ofrecen las escuelas panameñas. Incluso para personas cuyo trabajo les lleva constantemente a los planteles, mucha de la información de cada escuela es un misterio.

Fue para encontrar respuestas a estas dudas que La Prensa comisionó este año la producción de un catálogo escolar para padres. La intención era compilar datos importantes de las 30 escuelas privadas con mayor matrícula de Panamá Centro, San Miguelito y Panamá Oeste.

De acuerdo con datos arrojados por la base de datos escolar más reciente del Ministerio de Educación, estas escuelas agrupan al 57% de los estudiantes que asisten a escuelas privadas de todo el país.

El objetivo era claro: brindarle a los padres de familia una guía actualizada de la oferta académica que ofrecen estos planteles educativos.

Así pues, el 24 de mayo se enviaron cartas a los directores de estas escuelas. Las misivas aclaraban que el Catalogo Escolar no recomendaría una escuela sobre otras. La información sería presentada sin comparaciones ni categorizaciones.

La carta de presentación iba acompañada de una encuesta, creada especialmente para este fin. Fue preparada por personal especializado de La Prensa y revisado por asesores externos vinculados a la enseñanza particular.

A la espera

¿Los resultados? Bastante desalentadores. Al mes de septiembre, de las 30 escuelas contactadas solo ocho habían respondido la encuesta. El resto prefirió no llenarla o se negó a dar la información, a pesar de reiterados intentos del personal de La Prensa.