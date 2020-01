La calle principal de St. Charles

"¿Por qué no vas a Main Street?", me preguntó mi anfitriona. "Solo tienes que bajar por esta calle y luego giras a mano izquierda".

Lo cierto es que en algunas ocasiones no soy tan aventurera como quisiera, pero la otra opción era quedarme en casa viendo televisión hasta que mi amiga finalizara su día de labor.

En esta residencia se venden artículos para artistas. Un trolley recorre las 12 cuadras del Main Street.

Aunque estabamos en primavera y el sol brillaba, una brisa fresca nos advertía que mejor era usar aunque fuese un suéter.

Inicié mi andar y poco a poco me encontré en un lugar donde no había mucho que ver, solo algunas casas en construcción. ¿será que me equivoqué? Decidí seguir adelante a ver qué ocurría.

La calle de asfalto llegó a su final para dar paso a una antigua calle de adoquines. Más adelante se veían algunas coloridas casas de madera y finalmente me topé con un letrero que decía Main Street . Había llegado.

Los habitantes de St. Charles se han preocupado por mantener su herencia colonial con la arquitectura y costumbres de aquellos tiempos en su calle principal. Un trolley se pasea por la calle mientras una buena cantidad de visitantes caminan por ambos lados de la avenida. ¿con qué se encuentran?

Con casas de ladrillos rodeadas de cercas blancas, tiendas de antigüedades y de especialidades, pequeños cafés y restaurantes gourmet y parques donde se puede sentar a leer un libro o sencillamente disfrutar de la tarde.

En un recorrido de un par de horas me encontré con agradables sorpresas: un delicioso café, un gazebo de madera blanca donde unos novios ensayaban su boda, una tienda especializada en cometas y otros artefactos voladores.

Crucé la calle y llegué al paraíso de las especias. Mi olfato se llenó de olores ¿cuántos?, no lo sé. Clavo, canela, tomillo, mejorana, en fin.

Una antigua ferretería con todo y caja registradora manual es actualmente una tienda de licores, y al lado, otra de las edificaciones de siglos pasados alberga una hermosa colección de trabajos en vitrales.