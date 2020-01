Un chitreano en La Escolanía

Daniel Domínguez Z ddomingu@prensa.comLa Escolanía del Real Monasterio de El Escorial, el grupo coral de las ceremonias de los reyes de España, se presentará el 2 y 3 de septiembre en el Teatro Balboa y el 4 en el auditorio del colegio San Agustín. El sacerdote y músico panameño Jafet Ortega, quien estuvo a cargo por varios años de este colectivo coral juvenil, conversó con Mosaico sobre su vida y su participación en La Escolanía.

Josef Ortega nació en la clínica San Juan Bautista de Chitré, capital de la provincia de Herrera, donde el artista tiene a sus padres, tíos y primos.

Entre el 2 y el 4 de septiembre, La Escolanía dará dos conciertos en el Teatro Balboa y uno en el auditorio del colegio San Agustín. Dentro del marco del Centenario de la República, el Consejo Municipal de Panamá, en conjunto con los padres agustinos y el Proyecto Bolívar, presentarán en septiembre al grupo coral español de La

Reside en España desde 1986, cuando inició estudios en el seminario mayor que los padres agustinos tienen en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, cerca de Madrid.

En junio de este año, Josef Ortega dejó el cargo de La Escolanía, que era su responsabilidad desde 1997, por tener que asumir otros compromisos.

-¿Con qué frecuencia viene a Panamá?

-Últimamente voy todos los años. La última vez fue en julio del año pasado, 2002. Estuve por espacio de un mes repartiendo los días entre Panamá capital y Chitré.

-¿Qué lo llevó al sacerdocio?

-Cuando era aún muy pequeño admiraba la vida de los padres agustinos de Chitré, que habían venido en 1966 desde El Escorial. Me llamaba poderosamente la atención su labor, y quería ser como ellos. Iba a misa con frecuencia, y mi familia me apoyaba mucho en la vivencia de la fe. Cuando terminé el bachillerato en el colegio José Daniel Crespo de Chitré, pedí ingresar en la orden de los agustinos, cuyo seminario mayor estaba en El Escorial. Creo que fueron definitivos la fe de mis padres y de mi familia, y el ejemplo de los agustinos.

-¿Y cómo llegó a la música coral?

-Lo de la música viene también de la infancia. A mi padre le gusta la música, canta, toca la guitarra. Mi tío Ricaurte era pianista. Aprendí a tocar algunos instrumentos en la escuela Hipólito Pérez Tello y en el colegio José Daniel Crespo con maestros y profesores de allí. Cursé piano en la Escuela de Bellas Artes de Chitré. Cuando viajé a España continué con los estudios de piano y estudié órgano y musicología en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Lo de la música coral me vino un poco por necesidad: mis superiores me pidieron que dirigiera La Escolanía, nombrándome maestro de capilla.

-Estudia actualmente un doctorado en música, ¿cómo evalúa la música coral actual?

-Desde el punto de vista de la composición, por ejemplo, es un género muy apreciado (siempre lo ha sido) por los compositores, tanto en el campo de la música religiosa como en la no religiosa. Se sigue hoy componiendo mucho para agrupaciones corales. Si respondemos desde la interpretación, y depende de países, yo creo que se debería potenciar aún más. La experiencia de cantar en coro es estupenda para la educación en valores personales y sociales: exige estar atentos a los demás, escucharse, intentar no sobresalir por encima de las otras voces, colaborar con los otros. Me parece que es una actividad que debería existir, por ejemplo, en todas las escuelas y colegios. Y por supuesto, no debe faltar en ninguna iglesia.

-¿Desde cuándo dirige el coro de La Escolanía?

-Fui nombrado maestro de capilla en agosto de 1997, y desde entonces empecé a dirigir la mayoría de las funciones litúrgicas de La Escolanía en el Real Monasterio de El Escorial.

-¿Quiénes conforman La Escolanía?

-Los más importantes, por supuesto, son los cantores, los más de 40 niños que forman el grupo, y que dividen sus voces en tres grandes bloques según las alturas de las voces, sean más agudas, intermedias y bajas. Además están todos los que están encargados de su formación, los que trabajan en el terreno musical y en el campo educacional directamente con ellos.

-¿Con qué frecuencia salen de gira?

-La Escolanía no sale al exterior sino en ocasiones muy puntuales. Sus compromisos con el culto en la basílica absorben su dedicación, de tal modo que no se puede ausentar. Ofrece, sin embargo, conciertos en lugares cercanos a los que puede ir y regresar rápidamente.

-¿Con qué frecuencia hacen giras a lo interno de España?

-Las temporadas más activas son en torno a la Navidad, y a partir de la Semana Santa, hasta finales del curso, en junio.

-Son un internado, ¿cómo es la dinámica una vez ingresado el chico?

-Una vez que el niño es aceptado en el internado recibe la educación general de primaria en el colegio Alfonso XII de los padres agustinos de El Escorial, por las mañanas y las tardes. Al llegar de las clases, se les da aquí en el convento la formación musical: una hora de canto coral, media hora de estudio de piano, 45 minutos de lenguaje musical (solfeo). esto diariamente. Una vez por semana tienen una clase de piano y una clase de canto individual. Además tienen que sacar tiempo para cumplir con sus obligaciones de la escuela. Les queda poco tiempo libre, pero a esas edades les sobra energía y entusiasmo para afrontar todas estas labores. Los domingos por la tarde les vienen a visitar sus padres, y van de vacaciones unos días en Navidad, unos días después de la Semana Santa, y casi dos meses en verano.

-¿Cuál es la relación entre La Escolanía y los reyes de España?

-La Escolanía ha cantado siempre que la casa real lo ha requerido, aquí en el monasterio, y en una ocasión, fuera de aquí, cuando murió el padre del rey don Juan Carlos. Creo que los reyes sienten gran aprecio por La Escolanía, al menos así lo han expresado cuando vienen aquí.

-¿Qué opinión le merecen los monarcas españoles?

-Sobre los monarcas tengo que decirle que tengo sobre ellos el mejor concepto y opinión.

-¿Qué personalidades han sido público de La Escolanía y si tiene alguna anécdota sobre este tipo de audiencias tan distinguidas?

-Muchas casas reales y presidentes de gobierno de muchos países han escuchado a La Escolanía. Por ejemplo, cuando se han oficiado los funerales de Estado por los padres de S.M. el rey, han asistido personalidades de todo el mundo. Recuerdo en una ocasión que vinieron al monasterio las primeras damas de los países latinoamericanos, entre ellos Panamá. Me gustó que la primera dama de la República pudiera escuchar a los niños. Yo era aún estudiante, pero recuerdo con agrado aquella ocasión.

-En Panamá el colectivo brindará clínicas. ¿A quiénes estarán dirigidas estas clases?

-La actividad que vayan a realizar en Panamá próximamente estará encaminada al aprecio de la música vocal, en conjunto, y a la valoración específica de la voz infantil. Ojalá sea esta actividad de provecho para todos, y se potencien este tipo de agrupaciones en Panamá.