Lo que conviene conocer

Al momento de decidir en qué hotel nos hospedaríamos en Miami, nos inclinamos por uno que tuviera la atmósfera de esta ciudad: el InterContinetal Hotel, que está ubicado en El Doral y es parte de una cadena internacional que opera dos hoteles en Panamá, uno en la ciudad y otro en Playa Bonita.

Nuestra estadía resultó confortable, dado que el hotel ofrece habitaciones espaciosas, un centro de negocios, restaurante y piscina. Más importante aún, está localizado a corta distancia del famoso Doral Resort, sede de cinco canchas de golf.

Existen, literalmente, cientos de opciones de sitios en donde hospedarse en Miami, desde los hoteles de cinco estrellas hasta aquellos establecimientos orientados a alojar al viajero de presupuesto medido. Para disfrutar de lo último y lo máximo en términos de servicios y lujos, los visitantes tienen la opción de hospedarse en el Mandarin Oriental-Miami o en el Four Seasons, hoteles de cinco estrellas cuyas tarifas están por encima de los 400 dólares la noche. Para aquellos que buscan un sitio cómodo que no los saque de presupuesto, el Tower Hotel In, en la Pequeña Havana (Little Havana), es una buena alternativa. Se trata de un antiguo hospital militar que ha sido convertido en hotel.

A la hora de elegir alojamiento en Miami, el aspecto más importante a considerar es la ubicación. Aunque el flujo vehicular no es tan caótico como en Panamá, definitivamente que las avenidas y autopistas de Miami pueden congestionarse en las horas pico. De manera que lo recomendable es ubicarse cerca de las atracciones que le interesan y que estará frecuentando durante su estadía, sean estas las playas, los centros comerciales, los parques o las canchas de golf.

Para los golfistas, El Doral es una de las mejores áreas en donde se puede quedar, mientras que para aquellos interesados en las playas o los clubes nocturnos, lo ideal es un sitio en los alrededores de South Beach. En realidad, dado el amplio menú de opciones que ofrece esta ciudad, encontrar el sitio que llene sus necesidades no será un problema.