El curioso Oscar

Los señores

Hay quien daría una pierna por asistir esta noche a la entrega del galardón, pero no es usual que Sean Penn asista a este tipo de ceremonias. Mientras tanto, Tim Robbins no es presentador en este certamen desde 1993, cuando abogó por los derechos humanos de los refugiados haitianos. Si la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas es justa debe darle a los dos hoy una estatuilla dorada por sus participaciones en Río Místico .

n A sus 34 años, Renée Zellweger es una de las actrices más versátiles de su generación. Sofia Coppola es la tercera directora que opta a un Oscar. Las otras dos fueron la italiana Lina Wertmuller y la neozelandesa Jane Campion.

Las dos ocasiones en que Jude Law ha trabajado a las órdenes de Anthony Minghella ha obtenido una nominación. Primero fue por The Talented Mr. Ripley y ahora por Cold Mountain.

Jerry Bruckheimer, productor de Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl , insistió en la contratación de Johnny Depp. El actor se inspiró en el guitarrista de los Rolling Stones Keith Richards para su hilarante personaje.

Ken Watanabe hace historia en Japón con El último samurai , como primer aspirante al Oscar de este país desde 1985, cuando el estadounidense de ascendencia japonesa Noriyuki Pat Morita aspiró a este galardón con Karate Kid .

Si hay alguien viajero, ese es Djimon Hounsou, candidato a mejor actor de reparto por In America , quien nació en el Africa subsahariana, emigró a Francia, donde trabajó como modelo, y luego a EU, como actor.

Cuando el puertorriqueño Benicio del Toro fue llamado a participar en 21 Grams , por la que está nominado como actor de reparto, no sabía cuál papel masculino le iban a dar: el de un ex presidiario arrepentido o el de un intelectual con problemas de corazón que finalmente interpretó Sean Penn.

Por su parte, Alec Baldwin aspira con The Cooler al primer Oscar de su carrera, en la categoría de actor secundario. En este filme también trabajan dos hermanos suyos: William y Stephen.

Aunque tienen una trayectoria importante, es la primera vez que son tomados en cuenta para el Oscar Depp, Murray, Baldwin, Watanabe, Hounsou y Robbins. A diferencia de ellos, del Toro logró un Oscar por Traffic y Robbins tiene una nominación como director por Dead Man Walking . El bravo de Boston es el inglés Ben Kingsley, tiene cuatro nominaciones al Oscar y lo ganó en 1982 por Gandhi, y con Mystic River es la cuarta vez que Sean Penn llega a esta categoría.

Las damas

La sudafricana Charlize Theron por Mounster, la australiana Naomi Watts por 21 Grams y la también australiana Keisha Castle-Hughe por Whale Rider, la iraní Shohreh Aghdashloo por House of Sand and Fog y la norteamericana Patricia Clarkson por Pieces of April están en la quiniela por vez primera. Uno más que ellas tiene la británica Samantha Morton por In America y anteriormente por Sweet and Lowdown .

Las que tienen una hoja de vida impresionante son Diane Keaton y Holly Hunter, cuatro nominaciones, incluyendo la que tienen ahora gracias a Something's Gotta Give y Thirteen respectivamente. Algo más, la primera tiene una estatuilla dorada por Annie Hall y la segunda por El Piano .

Charlize Theron ha reconocido que su trabajo en Mounster , por la que es candidata como actriz principal, la llevó a lugares que hubiera preferido no conocer, porque ella presenció la muerte de su padre por los disparos en defensa propia de su madre.

Castle-Hughes ha marcado un hito en los Oscar con su candidatura a los 13 años por Whale Rider , que la convierte en la aspirante más joven en esta categoría. La victoria más juvenil en esta categoría está en manos de Marlee Matlin, que tenía 21 años cuando ganó por Children of a Lesser God . En el caso de mejor actriz secundaria, Tatum O'Neal sigue siendo la más joven con Paper Moon , cuando tenía 10 años.

Guionistas

Sofía Coppola escribió el guión de Perdido en Tokio con Bill Murray en mente incluso cuando éste aún no había confirmado su interés.

El escritor Andre Dubus III se inspiró en Ben Kingsley para el personaje de su novela, una elección redonda cuando el actor aceptó llevar el libro House of Sand and Fog a la pantalla.

La directora Nancy Meyers escribió Something's Gotta Give ex profeso para Diane Keaton, que en la comedia interpreta a una mujer madura y divorciada capaz de ganarse el corazón averiado del novio de su hija, un millonario interpretado por Jack Nicholson.

Directores

Fernando Meirelles es el primer realizador brasileño que aspira a cuatro Oscar por Cidade de Deus y la directora Sofía Coppola ha hecho historia con Lost in Translation : es la primera vez que la Academia selecciona a una mujer estadounidense como aspirante en esta categoría.

Peter Weir está nominado como mejor director por Master & Commander: The Far Side of the World y su esposa Wendy Stites, aspira a otro Oscar por la misma cinta, pero por mejor vestuario.

Los novatos en este aparte son Meirelles y Coppola. El de mayor experiencia, por lo menos en cuanto a cantidad, es el neozelandés Peter Jackson, quien entre guionista, director y productor tiene en su carrera ocho nominaciones al Oscar: tres por El retorno del rey, una por Las dos Torres, tres por La Comunidad del Anillo y una por Heavenly Creatures . No ha ganado todavía ninguno.

Clint Eastwood ha recibido cinco nominaciones al Oscar en su historia, pero a diferencia de sus compañeros, uno de estas fue como actor principal por Unforgiven , película que le valió en 1992 la estatuilla como director y productor. Además, es el único entre todos que tiene un galardón por su contribución al cine: en 1994 obtuvo el Irving G. Thalberg Memorial Award.

Película

La última entrega de la trilogía de The Lord of the Rings domina la 76ª edición de los Oscar con once candidaturas para The Return of the King , que ha marcado un nuevo récord como la película que aspira a un mayor número de premios sin que ninguno sea por interpretación.

Sin irnos de este filme, esta es la segunda vez en la historia de los Oscar que las tres partes de una trilogía reciben tres candidaturas consecutivas como mejor película, una hazaña conseguida por The Godfather en 1972, 1974 y 1990.

¿Quién ganará?

En teoría, por tercer año consecutivo, la saga de El Señor de los Anillos es una de las favoritas. En las dos versiones anteriores del Oscar solo dominó en las categorías técnicas y no me sorprendería que esta noche le pase exactamente lo mismo.

Aunque puede pasar algo. Es posible que el premio de mejor director se lo den a Peter Jackson por El retorno del rey y el de película a Río Místico de Clint Eastwood o al revés, los hobbits se quedan con la película y el ex Harry el Sucio obtiene el de realizador.

¿Quién ganará como actor principal? Esa está difícil. Yo apuesto por Sean Penn, salvo que la Academia le pase factura por tener una posición crítica contra el gobierno de Bush, pero no me sorprendería que se lo den a un comediante olímpicamente obviado como ha sido Bill Murray.

En cuanto a intérprete femenina hay dos posibles a partir de dos moralejas. Si eres linda ponte fea y ganarás un Oscar como hizo Nicole Kidman por Las Horas y eso de seguro le pasará a Charlize Theron por estar irreconocible en Mounster . La otra posibilidad es la siguiente: si tienes más de 55 años de edad haz un desnudo en escena y es posible que te lleves el Oscar, como casi le pasó el año pasado a Kathy Bates por About Schmidt y que le puede dar su segunda estatuilla dorada a Diane Keaton por Something's Gotta Give .

El actor secundario debe ser para Tim Robbins y la intérprete secundaria será para Renée Zellweger.

El guión original es una dura batalla entre In American y Lost in Translation , aunque Sofía Coppola quizás logré este premio como consolación por no conseguir el de dirección. En tanto, en el guión adaptado la disputa está entre El retorno del Rey y Río Místico.

Mejor cinta de dibujo animado, definitivamente, Buscando a Nemo .