FUTURO

Después del juego entre Chorrillo y Municipal que se realizó el jueves, todo parece indicar que Blas Pérez será el futuro técnico de la sele. El Súper Ratón dirigió el partido por Twitter. ¡Quién como él!

OFICIAL

De Pandeportes me llamaron para decirme que ellos no le dieron apoyo a Carolena más que para las olimpiadas, pero lo que no me aclararon es si ella será la favorita. ¡Ehh!

¿BIEN Y USTED?

Si se han percatado, Calicho y Carlos Lee han estado apoyando al equipo infantil que está en Williamsport, y el gran ausente ha sido Mariano Rivera. Ni si quiera un video les ha mandado. ¡Qué tristeza!

PREPARACIÓN

Es mejor que Saladino se prepare muy bien para las olimpiadas en Río 2016, porque Usain Bolt ya dijo que se mentalizará para competir en salto largo. ¡Ataja canguro!