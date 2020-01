deportes@prensa.com

VIAJECITO

La Sub-17 de Panamá parte hoy con 21 jugadores a Tampa, Florida, para un torneo que se iniciará el 30 de enero como un preparatorio para el Premundial.

¿EXQUISITO?

A mí no me crean, pero se rumora que Russo Barahona anda crecidito y no de peso precisamente. Sino que le dijo que no al Árabe Unido y al Atlético Bucaramanga, porque según él estará jugando también en la MLS.

LOS ÚLTIMOS

Todavía me quedan cuatro boletos. Las primeras cuatro personas que llamen al 323-6422 a las 11:00 a.m. se llevarán una entrada para la LPF cada una. Sólo válido para ronda regular.