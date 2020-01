deportes@prensa.com

¡UPS!

El Bolillo Gómez y su cuerpo técnico intentaron desviar la atención de su mala y pobre actuación como técnicos de la Sele, echándole la culpa a los periodistas de los malos resultados.

RESUMEN

El problema de la selección radica en que no hay quien controle a los jugadores. No hay autoridad que se haga respetar en el camerino. ¡Y eso se nota hasta en la cancha! Con JDV no se portaban así.

REGALONES

Las primeras ocho personas que llamen al 323-6310 se llevarán dos boletos cada una para ver partidos de la LPF. Deben llamar después de las 3:00 p.m.