Alemania ganó y España se complicó

EUROCOPA 2016

España ya estaba clasificada y encima ganaba 1-0 a Croacia, pero se durmió y los balcánicos le dieron vuelta a la historia para sumergir a la Roja en una pesadilla que se llama Italia, mientras Alemania ganó su grupo con otra victoria 1-0 a Irlanda del Norte, que igual se clasificó como mejor tercero ayer, martes, en la Eurocopa.

Al final, la duodécima fecha de competición mezcló fútbol y matemática. Hubo que sacar la calculadora para entender que además de los ya clasificados hasta la víspera (Francia, Suiza, Italia, Gales e Inglaterra), con la primera tanda de resultados, es decir la victoria 1-0 de Alemania ante los norirlandeses en París, y la de Polonia sobre Ucrania por el mismo marcador en Marsella (ambos grupo C), otras selecciones ya se aseguraron su presencia en la segunda fase. Eslovaquia y Hungría suman cuatro puntos y antes de la última fecha de la fase de grupos se aseguraron seguir en el torneo, al menos como uno de los cuatro mejores terceros de las seis llaves, pues en dos grupos finalizados los terceros sumaban tres unidades (Albania en el A e Irlanda del Norte en el C --que al final entró igual--) y no podían superarlos.

Al término de la noche, con la victoria sobre el filo de la cuadriculada ante la Roja el panorama cambió súbitamente, pero en todas las concentraciones. ¿Por qué? Al defensor del título lo mandaban castigado a desafiar a Italia, en la repetición de la final de 2012, y encima en el cuadro en que están todas las potencia: por allí aparecen Inglaterra, Francia y Alemania.

Un gol tempranero de Álvaro Morata, en el minuto 7, dio esperanzas de triunfo al 11 de Vicente del Bosque, pero Croacia se recuperó y dio la vuelta al partido con los tantos de Nikola Kalinic (45) e Ivan Perisic (87). El español Sergio Ramos erró un penal.

La selección alemana hizo poco, pero ante este panorama se agranda. Nadie pisa fuerte, y la Mannschaft sí lo hace segura. Se impuso con un tanto del delantero con raíces españolas Mario Gómez en la primera parte (30). Con ese resultado, combinado con la victoria 1-0 de Polonia contra Ucrania en el otro partido de la llave con diana de Jakub Blazczykowski (54), Alemania finalizó líder y ahora debe enfrentar a uno de los cuatro mejores terceros en Lille. Por su parte, Polonia, como segunda del grupo C por un gol menos marcado, se enfrentará a Suiza, segundo del grupo A, el sábado en Saint Etienne, después de lograr su boleto, que su entrenador también calificó de histórico.