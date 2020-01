Alex dice que Texas es un equipo más sólido

MLB. com-(Internet).-Alex Rodríguez se ha pasado la mayor parte de la temporada muerta jugando golf, cazando y divirtiéndose en la Florida.

Ha observado desde un lado como el gerente general de los Vigilantes de Texas, John Hart, ha agregado brazos al bullpen (Jay Powell, Todd Van Poppel, John Rocker) y un nuevo jardinero central (Carl Everett) a un equipo que casi perdió 90 partidos en el 2001.

Retornó a Texas desde su hogar en Miami la semana pasada para recibir a Chan Ho Park, el nuevo lanzador número uno de los Vigilantes, y compartir sus pensamientos sobre lo que ha transpirado desde que finalizara la campaña.

MLB.com: Con todas las adquisiciones en la temporada muerta que han tomado lugar para los Vigilantes, ¿cuáles son tus expectativas para el 2002 en Texas?

Alex Rodríguez: Sabía que mis expectativas fueron correctas el año pasado y sabía que iba a ser un año largo, especialmente desde donde venimos. Sé que este año, vamos a mejorar muchísimo y realizaremos nuestras movidas.

Usted no puede esperar transformar todo el buque en un invierno, pero realizamos grandes esfuerzos este año y es algo excitante’’.

MLB.com: ¿Por qué diferiste dinero para asistir en la firma de Chan Ho Park?

A-Rod: Sé que voy a estar aquí mucho tiempo y obviamente quiero ganar con pasión. No creo que se pueda poner una cantidad en dólares para la pasión que tengo por ganar por eso no me importa quién me paga, ya sea Tom Hicks o William Hicks, tarde o temprano recibiré lo mío. Solo quiero ganar ahora y creo que hay suficiente para todos.

MLB.com: ¿Sugeriste tú la firma de Park?

A-Rod: Esa no es mi posición. Soy un campocorto para los Vigilantes de Texas y estoy orgulloso de ser eso y sólo eso.

De todos modos, vinieron a mí preguntándome si tenía flexibilidad y les dije que era yo un gimnasta: tengo toda la flexibilidad en el mundo. Si eso significaba salir y conseguir algunos grandes lanzadores y solidificar nuestro bullpen, eso es todo para lo que estamos aquí.

MLB.com: Exactamente, ¿cuánta flexibilidad? ¿Eres un gimnasta de 25 millones por año o un gimnasta de 12 ó 15 millones por año?

A-Rod: Cuando se trata de ganar no creo que tenga ningún tipo de limitación, pero no me voy a adentrar en esas cosas ni en los términos de lo que he hecho. Si es por las victorias, haré eso.