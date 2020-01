Alonso sueña con el podio

TEMPORADA 2015

El piloto español Fernando Alonso aseguró ayer tras la presentación del MP4-30, el nuevo monoplaza de McLaren para la temporada 2015, que está“tan motivado” como cuando se subió a un Fórmula Uno, por primera vez y que quiere “escribir un nuevo capítulo en la historia” de la escudería británica.

“Aunque el período de invierno es para relajarse y descansar, mi motivación para el nuevo curso no puede ser más grande. He entrenado muy duro para llegar en la mejor forma física posible y nunca antes me había sentido mejor o más preparado para una nueva temporada”, dijo Alonso.

La escudería de Woking (sur de Inglaterra) presentó ayer el MP4-30, el bólido que pilotarán el español y el inglés Jenson Button la temporada 2015 de Fórmula Uno, que comienza el próximo 15 de marzo en Melbourne con el Gran Premio de Australia.

“Estamos listos para pasar un período de aprendizaje al inicio, pero lo que está claro es el compromiso total de McLaren-Honda”, aseguró el piloto asturiano.

“Mi objetivo es escribir un capítulo más en la historia de la dupla McLaren-Honda. Todos sabemos que tenemos que trabajar juntos para volver a situar esta escudería en el lugar que pertenece, que es en lo más alto de la parrilla”, añadió.

En el diseño del nuevo monoplaza, que evoca a los bólidos que pilotaron Ayrton Senna y Alain Prost en sus batallas a finales de la década de los 80, destaca el chasis gris oscuro con ligeros tonos de color rojo en los costados.