Año sin igual para el yankee Alex Rodríguez

GRANDES LIGAS. ORDóÑEZ TUVO UNA BUENA TEMPORADA.

Qué mala suerte la de Magglio Ordóñez: su mejor campaña en una década en las mayores coincidió con un Alex Rodríguez de otra galaxia.

La selección del Jugador Más Valioso de la Liga Americana tiene nombre y apellido en Rodríguez, el antesalista de los Yankees de Nueva York.

La parte curiosa de todo es que para cuando se devele el nombre del laureado, Rodríguez (A-Rod) podría haberse declarado agente libre.

En una temporada en la que se convirtió apenas en el quinto pelotero en la historia con al menos 50 jonrones y 150 carreras producidas, Rodríguez sumaría su tercer galardón como JMV, aunado a los que obtuvo en 2003 y 2005.

Ante semejante producción, el venezolano Ordóñez no debería sentirse decepcionado por quedar segundo.

Su desempeño fue la nota positiva para unos Tigres de Detroit que se quedaron fuera de la postemporada al año siguiente de ganar la corona del circuito.

Ordóñez tiene a la mano llevarse por primera vez el título de bateo (.360) y lidera la estadística de dobles (42).

También asoma entre los líderes en impulsadas y porcentaje de embase.

"A mí no me corresponde esa decisión", respondió Ordóñez sobre el voto por un premio que hasta ahora ningún venezolano ha ganado. "Eso lo deciden los periodistas. Si lo gano, será algo tremendo. Pero si no, no me voy a poner triste. Lo primero para mí es el equipo".

Sus compañeros insisten en que el guardabosque se merece el trofeo.