AFILIADOS. El jugador Antonio Saiz se proclamó campeón del torneo para Afiliados del Coronado Golf & Beach Resort, que se realizó ayer. En otras categorías también se destacaron Jorge Rozette Jr., en la B; Manuel Eskildsen, en la C; Sharon Rennie, en damas; Mike Maduro, senior. En la categoría de Longest Drive, sobresalieron Jovan Vukelja y Edgar Vaca y Closest to the pin los mejores fueron Rozette y Maduro.

Rafael Calvo